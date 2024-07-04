«Ростелеком» присоединится к федеральному проекту «Содействие занятости»

«Ростелеком» и Томский государственный университет (ТГУ) объявляют о сотрудничестве в области подготовки кадров в рамках федерального проекта «Содействие занятости». ТГУ — федеральный оператор проекта, а «Ростелеком» сформировал заказ на 1,5 тыс. специалистов по монтажу телекоммуникационного оборудования. Университет будет готовить кадры, которые займутся установкой, настройкой и обслуживанием оборудования для передачи данных и связи. Только в Москве на сегодняшний день открыто более 500 вакансий этой специальности со средней зарплатой 80 тыс. руб.

Директор по развитию стратегических проектов блока ИТ «Ростелекома» Владимир Татаринцев сказал: «“Ростелеком” активно сотрудничает с Томским государственным университетом в сфере подготовки кадров. Мы уже сформировали заказ на подготовку 1,5 тыс. специалистов по нашей программе “Специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования”. Это важный вектор работы, ведь наша компания – крупнейший работодатель страны. Наше участие в федеральном проекте позволит обеспечить отрасль квалифицированными кадрами, необходимыми для развития наших технологий и услуг связи».

С 2024 г. в проекте «Содействие занятости» могут участвовать граждане, обратившиеся в центры занятости населения для поиска работы. Это могут быть как безработные, так и работающие граждане, желающие повысить квалификацию по своей специальности или освоить новую профессию. Единственное ограничение: подать заявку можно на программу только по одному из приоритетных направлений, специальностей и профессий, утвержденных правительством РФ. Обучение проходит в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» и полностью финансируется из государственного бюджета.

Проректор ТГУ по дополнительному образованию Михаил Шепель отметил: «Проект “Содействие занятости” ориентирован на участие крупных работодателей, заинтересованных в подборе кадров или переобучении сотрудников по актуальным образовательным программам. Присоединиться к проекту могут любые организации, которые испытывают потребность в квалифицированных кадрах по приоритетным направлениям, утвержденным правительством РФ. Многие компании активно участвуют в проекте. Все образовательные программы разрабатываются с учетом реальных потребностей рынка труда. Для этого используется платформа “Роснавык”».