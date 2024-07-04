В SkillStaff рассказали, какие вузы окончили айтишники

B2B-маркетплейс для поиска и аренды ИТ-специалистов SkillStaff изучил более 2000 активных резюме на своей платформе и составил рейтинг высших учебных заведений в России, которые окончили ИТ-специалисты. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

Топ-15 вузов

По статистике SkillStaff, большая часть ИТ-специалистов (94%) имеет высшее образование, в 2023 г. показатель составлял 92%. Среднее специальное получили 6% кандидатов (в 2023 г. – 7%). Кроме того, сейчас каждый десятый отмечает наличие дополнительного образования.

Исследование показало, что больше всего аутстафферов платформы окончили Южный федеральный университет (ЮФУ). На второй и третьей строчках находятся Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий (Университет ИТМО) и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ). Четвертую и пятую позиции заняли Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ) и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ).

Помимо пятерки лидеров, в топ-лист вошли и другие высшие учебные заведения разных регионов страны: Донской государственный технический университет, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и др.

SkillStaff Топ-15 вузов

Специализации и навыки

Самые популярные специальности на платформе – системные аналитики, Java-разработчики и ручные тестировщики, а также React-разработчики и автотестировщики.

Исследование резюме ИТ-специалистов на SkillStaff показало, что в ключевых навыках аутстафферы чаще всего указывают знание систем контроля версий Git и управления базами данных PostgreSQL. Также наиболее часто айтишники подчеркивают владение программным инструментом Jira и языками программирования SQL и JavaScript.

Иностранные языки

ИТ-специалисты уделяют особое внимание знанию иностранных языков. Наиболее часто аутстафферы SkillStaff указывают владение английским языком: 72% экспертов имеют уровни средний и выше среднего, еще 15% – продвинутый или знание в совершенстве. На втором и третьем месте – немецкий и французский языки. Помимо этого, в резюме можно увидеть навыки владения испанским, казахским и армянским.