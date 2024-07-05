Бизнес-акселератор X-Com развивает технологии российских БПЛА

Бизнес-акселератор X-Com, входящий в одноименную группу компаний, объявил конкурс стартап-команд, разрабатывающих решения для автономного выполнения различных бизнес-задач на базе передовых технологий управления беспилотным транспортом. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

В конкурсе примут участие российские разработчики всех типов аэрокосмических, воздушных, водных и наземных решений, а также робототехники гражданского назначения, отвечающие ряду требований. Главные из них: наличие готового продукта/решения на стадии не ниже зрелого MVP, опыта первичных продаж, готовности к дальнейшей кастомизации продукта под требования заказчиков из различных отраслей экономики. Решения команд должны обеспечивать заданную длительность автономной работы, в т.ч., в сложных погодных условиях, и включать в себя вычислительные мощности, датчики и сенсоры для автоматизированной навигации.

Решения победителей будут включены в продуктовый портфель и интегрированы в экосистему продаж X-Com. Также они будут представлены в каталоге одного из крупнейших в России интернет-магазинов электроники XCOM-SHOP, ежедневно обрабатывающего более 1 000 заказов со всей страны. Команды получат маркетинговую и PR-поддержку пилотных внедрений своих решений, их дальнейшего масштабирования и продвижения на российском рынке. Кроме того, партнёрам проекта будет доступна возможность привлечения инвестиций при поддержке инвестиционной компании APIT Capital, бизнес-ангелов и венчурных фондов.

Прием заявок завершится 28 июля 2024 г., после чего эксперты акселератора проанализируют предложения кандидатов, оценив их соответствие критериям отбора и рыночный потенциал разрабатываемых решений. Затем команды отобранных проектов выступят перед экспертным комитетом X-Com, их продукты пройдут тестирование на реальных заказчиках и будет запланирована реализация их пилотных внедрений.

«На протяжении последних лет X-Com активно диверсифицирует бизнес, развивая перспективные направления для корпоративного сектора и выходя на рынки новых решений. Для этой работы был создан бизнес-акселератор, выполняющий роль «тестовой площадки» по работе с технологическими компаниями, стартапами, а также одного из инструментов инвестиционной и M&A-политик, — сказал Владимир Коровин, советник генерального директора группы компаний X-Com. – Развитие технологий беспилотных систем сегодня активно поддерживается государством и представляется нам одним из наиболее перспективных направлений применения ИИ. Разработки, отобранные в ходе конкурса, будут адаптированы для решения прикладных задач вертикальных рынков и составят основу кластера соответствующих отраслевых решений».