ГК Softline объявляет о назначении нового коммерческого директора

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о назначении Александра Минина коммерческим директором. Об этом CNews сообщили представители Softline.

На новой позиции Александр Минин сосредоточит усилия на трансформации бизнеса и росте прибыли, а также на усилении коммерческой стратегии группы компаний. Он продолжит выстраивание работы ГК Softline в новых реалиях, будет заниматься расширением партнерской сети, поддержкой стратегии выхода на международные рынки, развитием экспертной команды sales-менеджеров, продвижением продуктов. Кроме того, Александр будет работать над генерацией новых направлений бизнеса, которые поспособствуют увеличению оборота группы компаний.

Александр имеет опыт работы во всех клиентских сегментах: среднем и малом бизнесе, B2B, крупном бизнесе, госсекторе. До начала работы в ГК Softline он занимал руководящие должности в сфере управления и коммерции таких технологических лидеров, как Acronis, Microsoft, NtechLab, SAP, «Яндекс» и др. Проработав в компании Microsoft пять лет, Александр перешел от руководства продажами в Центральном федеральном округе к управлению корпоративными продажами по всей России. В роли коммерческого директора «Яндекса» Александр занимался масштабированием бизнеса Yandex Cloud, результатом его работы стал рост прибыли с 1 до 8 млрд руб., а также выход за два года в топ-3 поставщиков облачных сервисов в России. В NtechLab на должности исполнительного директора Александр сфокусировался на создании новой стратегии и бизнес-модели компании, что способствовало выходу NtechLab в топ-3 поставщиков биометрических технологий в мире и росту бизнеса в пять раз. В Acronis Александр работал вице-президентом по корпоративным продажам, его главным достижением стал запуск «с нуля» глобального облачного сервиса резервного копирования. В компании SAP Александр Минин занимался построением отраслевых холодных продаж в крупный бизнес России и СНГ.

«С удовольствием приветствую Александра Минина на должности коммерческого директора ГК Softline. Уверен, что его экспертиза, широкое видение путей развития ГК Softline на российском и зарубежных рынках, а также всеобъемлющее понимание внутренних бизнес-процессов еще больше усилят наши позиции. Масштабный опыт работы Александра в построении сложных моделей продаж, а также знание всех клиентских сегментов и бизнес-моделей в ИТ-сфере (облачные сервисы, SaaS, IaaS on premise продукты, услуги и т.д.) впечатляет и позволит нам уверенными темпами идти к достижению стратегических целей», – отметил Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline.

«Я рад, что присоединился к команде Softline в период масштабных изменений, и вижу много возможностей для роста и перестройки бизнеса. География присутствия ГК Softline охватывает 25 представительств по всей России, активно открываются и зарубежные офисы. В портфеле Softline представлены как собственные продукты и сервисы, так и решения более чем 5000 вендоров, различные виды лицензирования. Поэтому мой более чем 20-летний опыт работы в российских и иностранных ИТ-компаниях придется как нельзя кстати. Я с нетерпением и интересом приступаю к решению амбициозных задач – как по выводу на российский и зарубежные рынки новых продуктов и сервисов, так и по привлечению вендоров и стимулированию роста M&A-активностей. Одну из важнейших своих целей в Softline, как крупнейшем работодателе, я вижу в трансформации роли sales-менеджеров в экспертов, которые досконально разбираются в бизнес-решениях, потребностях и критичных системах заказчика. Свой опыт в создании высокоэффективных команд в России и за рубежом я уже применяю в развитии компетенций менеджеров и руководителей группы компаний», – сказал Александр Минин, коммерческий директор ГК Softline.

Александр Минин имеет опыт работы на руководящих должностях в различных компаниях. Закончил Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики (МГТУ МИРЭА); получил дополнительное образование по специальности MBA (Executive MBA General Management) в Стокгольмской Школе экономики (Stockholm School of Economics). Более 15 лет Александр занимается благотворительностью. В настоящее время является председателем управляющего совета одного из крупнейших благотворительных фондов, также сотрудничает с другими фондами и преподает в Московской школе профессиональной филантропии.