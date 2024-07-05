В НИУ МЭИ разработали способ защиты помещений от прослушивания

Ученые НИУ МЭИ разработали способ и систему оценки неоднородностей в ограждающих конструкциях. Изобретение может найти применение в сфере обеспечения информационной безопасности объектов различного назначения при оценке защищенности выделенных помещений от прослушивания речевой информации, имеющей конфиденциальный характер. Об этом CNews сообщили представители МЭИ.

Предложенный способ по обнаружению и локализации скрытых неоднородностей ограждающих конструкций защищаемого помещения основан на переходе от применяемого стандартного набора тестовых сигналов соответствующего уровня на среднегеометрических частотах октавных полос к плавному изменению частоты в звуковом диапазоне с дальнейшей визуализацией регистрируемого отклика.

«Новая разработка ученых МЭИ имеет важное значение для развития теории и практики технической защиты информации в деятельности Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России. Более того, она формирует новое инновационное направление образовательной деятельности кафедры безопасности и информационных технологий, результатом которой будут новые эксклюзивные компетенции обучающихся по направлению «Информационная безопасность» в МЭИ», — сказал о новой разработке ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Внедрение разработки позволит повысить качество оценки защищенности помещения от утечки конфиденциальной речевой информации по акустическому и виброакустическому каналам.

Новый способ оценки неоднородностей в ограждающих конструкциях разработан учеными кафедры безопасности и информационных технологий НИУ «МЭИ» под руководством старшего преподавателя Ивана Агуреева. ​