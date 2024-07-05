CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры Цифровизация Бизнес-приложения
|

В НИУ МЭИ разработали способ защиты помещений от прослушивания

Ученые НИУ МЭИ разработали способ и систему оценки неоднородностей в ограждающих конструкциях. Изобретение может найти применение в сфере обеспечения информационной безопасности объектов различного назначения при оценке защищенности выделенных помещений от прослушивания речевой информации, имеющей конфиденциальный характер. Об этом CNews сообщили представители МЭИ.

Предложенный способ по обнаружению и локализации скрытых неоднородностей ограждающих конструкций защищаемого помещения основан на переходе от применяемого стандартного набора тестовых сигналов соответствующего уровня на среднегеометрических частотах октавных полос к плавному изменению частоты в звуковом диапазоне с дальнейшей визуализацией регистрируемого отклика.

«Новая разработка ученых МЭИ имеет важное значение для развития теории и практики технической защиты информации в деятельности Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России. Более того, она формирует новое инновационное направление образовательной деятельности кафедры безопасности и информационных технологий, результатом которой будут новые эксклюзивные компетенции обучающихся по направлению «Информационная безопасность» в МЭИ», — сказал о новой разработке ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Внедрение разработки позволит повысить качество оценки защищенности помещения от утечки конфиденциальной речевой информации по акустическому и виброакустическому каналам.

Новый способ оценки неоднородностей в ограждающих конструкциях разработан учеными кафедры безопасности и информационных технологий НИУ «МЭИ» под руководством старшего преподавателя Ивана Агуреева. ​

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Merlion скупил знаменитые в России бренды техники. Под его контроль перешли Vitek, Rondell, Maxwell и Coolfort

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Зарубежный осколок Sofltine не смог выйти на Nasdaq

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

СДЭК продан. От своей доли избавился основатель сервиса

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор линейки российских ноутбуков «Инферит Техника»: современное и компактное решение

Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи

Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024