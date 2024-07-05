«Яндекс» назначил новых технических директоров в команде «Алисы» и умных устройств и в блоке международного «Поиска»

Техническим директором «Алисы» и умных устройств «Яндекса» назначен Дмитрий Липин, работавший на той же позиции в Yandex Platform Engineering — это внутренняя платформа, которую использует каждый разработчик в «Яндексе». В новой роли Дмитрий сосредоточится на технологическом развитии «Алисы» и умных устройств, оптимизации процесса разработки, ускорении запуска новых девайсов и продуктов для пользователей.

Дмитрий окончил факультет электроснабжения Оренбургского государственного университета. Работает в «Яндексе» с 2014 г. Начинал бэкенд-разработчиком в команде, которая создавала системы мониторинга сервисов «Яндекса», затем руководил внутренним облачным сервисом, где помогал запускать суперкомпьютеры «Яндекса».

В компании впервые появилась должность технического директора, который будет заниматься исключительно виртуальным ассистентом «Алисой». Им стал Андрей Плахов. Ранее он возглавлял отдел функциональности «Поиска» и руководил разработкой международных экспериментов. Андрей будет развивать «Алису» нового поколения как ИИ-ассистента, который способен решать широкий круг задач. В его зону ответственности входит развитие виртуального ассистента как для российского, так и для зарубежных рынков.

Андрей окончил механико-математический факультет МГУ. Работает в «Яндексе» с 2008 г. Руководил запуском поисковых подсказок и фактовых ответов в поиске.

Техническим директором международного «Поиска» назначен Алексей Степанов, ранее отвечавший за качество ранжирования в веб-поиске, музыкальном поиске и поиске по картинкам. Он сфокусируется на развитии поисковых технологий и продуктов для зарубежных стран.

Алексей окончил факультет математики, механики и компьютерных наук Южного федерального университета. Работает в «Яндексе» с 2018 г. Пришёл разработчиком в команду «Поиска», затем руководил разработкой проектов, связанных с машинным обучением. В частности, под его руководством был запущен поиск для программистов, улучшен алгоритм real-time-поиска и алгоритм определения качественного контента в интернете.