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Рекрутинг и воинский учет — наиболее востребованные HR-навыки

Знание методов подбора персонала и опыт ведения воинского учета — HR-навыки, востребованность которых больше всего выросла в течение последнего полугодия. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 500 кадровиков, HR-менеджеров и специалистов по подбору персонала из всех округов страны.

Каждый пятый эйчар утверждает, что за последние шесть месяцев в кадровой сфере еще сильнее вырос запрос на навыки подбора персонала. SuperJob — рекрутинговый портал, поэтому нам могут возразить, что подобный ответ от нашей аудитории ожидаем. Однако в ситуации кадрового голода в большинстве отраслей экономики, навыки поиска и найма персонала действительно наиболее востребованы. На втором месте сейчас опыт ведения воинского учета (8% голосов опрошенных) — приходите на наши бесплатные вебинары за подробной инструкцией. На третьем — коммуникабельность (7%).

6% опрошенных считают, что за последние полгода вырос запрос на навыки работы с кадровым ПО, 4% — на компетентность в вопросах кадрового законодательства и миграционного учета. В качестве навыков, востребованность которых увеличилась в последнее время, по 3% кадровиков назвали знание психологии, методов мотивации, оценки и развития персонала.

За два года с момента проведения аналогичного опроса видно, что приоритеты в эйчар изменились: если в сентябре 2022 г. чаще говорили про цифровизацию и кадровый электронный документооборот, то сейчас — про эмпатию, знание методов оценки, мотивации и удержания персонала.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 199. Время проведения: 10 июня — 4 июля 2024 г. Исследуемая совокупность: HR-менеджеры, рекрутеры, кадровики. Размер выборки: 500 респондентов.

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