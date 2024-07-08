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«Ростелеком» и Челябинский компрессорный завод договорились о партнерстве в сфере цифровизации безопасности

Национальный провайдер «Ростелеком» и отечественный производитель компрессорной техники Челябинский компрессорный завод (ЧКЗ) подписали соглашение о партнерстве. Стороны будут взаимодействовать в направлениях цифровизации безопасности, охраны жизни и здоровья сотрудников завода, а также по вопросам интеллектуальной и периметральной охраны объектов предприятия. Соответствующий документ подписали вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома» Владимир Волков и генеральный директор Челябинского компрессорного завода Денис Ялалетдинов.

Денис Ялалетдинов, генеральный директор Челябинского компрессорного завода, сказал: «Наше предприятие одним из первых на Южном Урале протестировало умную каску. Это решение “Ростелекома”, которое помогает контролировать дисциплину, охрану труда и промышленную безопасность. В результате пилотирования мы снизили простои, увеличили количество выпускаемой продукции и повысили уровень безопасности сотрудников. Соглашение позволит расширить взаимодействие в части автоматизации производственных линий, периметральной защиты и внедрения интеллектуальных средств позиционирования персонала».

Владимир Волков, вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома», сказал: «“Ростелеком” обеспечивает цифровыми сервисами практически все сферы экономики страны. Технологии с использованием искусственного интеллекта, интернета вещей, цифровых двойников, BI-систем, а также видеоаналитики помогают автоматизировать большие производства и увеличивать доходы предприятий. Уверен, что совместно с “Челябинским компрессорным заводом” мы реализуем новые проекты, направленные на внедрение инновационных технологий в отрасли машиностроения».

Кроме того, «Ростелеком» предложит технические решения по снижению затрат и улучшению энергоэффективности производственных площадок ЧКЗ. Стороны будут вместе работать над импортозамещением в программно-аппаратных комплексах и пилотированием модулей предиктивной аналитики. Партнерство предполагает, помимо прочего, сотрудничество в научно-технической сфере для развития цифровых технологий и их применения в производственных отраслях промышленности.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале, сказала: «Сегодня большой объем работ стоит перед предприятиями полного цикла. Цифровая трансформация промышленности — это прежде всего возможность улучшения качества выпускаемой продукции за счет контроля и анализа производственных процессов в режиме реального времени, а также эффективное планирование, управление ресурсами, запасами и снижение издержек на производство. Эти показатели можно мониторить с помощью цифровой платформы управления. Важно не забывать проводить полноценный аудит и пропилотировать решения, чтобы процесс цифровизации был не только эффективным в моменте, но и стал отправной точкой к внедрению новейших разрабатываемых технологий и мог масштабироваться на уровень всей отрасли в целом».

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