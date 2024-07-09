Новое в Neon HRM: модуль «Аналитика» и интеграция с Nexign Business Travel

Новый модуль «Аналитика» для Neon HRM использует данные всех модулей комплексной системы и позволяет визуализировать числовые показатели по каждому из них в наиболее удобном виде. В системе также появилась возможность интеграции с решением для автоматизации командировок. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

В 2024 г. HR-аналитика вошла в число приоритетных направлений автоматизации. Согласно исследованию Gartner, это характерно для компаний, которые инвестируют в HR-технологии, обучение и развитие персонала (L&D), управление кадровыми ресурсами, а также хотят повышать эффективность этих процессов, опираясь на метрики. При этом, по данным Nexign, специалисты HR-департаментов крупных компаний в первую очередь заинтересованы в отслеживании общих HR-метрик —численность и текучесть кадров, а также показателей по процессам достижения целей, рекрутинга и найма.

Мониторинг подобных показателей может осуществляться с помощью специальных модулей HRM-систем. Так, компания Nexign (Нэксайн) представила новый модуль «Аналитика» для Neon HRM, решения по автоматизации HR-процессов. Он использует данные всех модулей комплексной системы, чтобы визуализировать числовые показатели по каждому из них в наиболее удобном виде. Это дает возможность компании принимать обоснованные решения, оптимизировать затраты, повышать производительность труда и в итоге улучшать свои финансовые результаты.

Модуль строит дашборды на основании заданных метрик. Графики можно фильтровать по десяткам параметров, выбирая любой отчетный период. Инструмент позволяет отслеживать результаты работы сотрудников и HR-функции. Если это данные модуля Neon LMS, то на дашборде можно увидеть, например, сколько человек прошли обучение в разрезах подразделений, пройденные курсы, среднюю оценку по выборке и иные показатели.

Nexign Пример аналитики по обучению сотрудников

В системе сотрудник может гибко настраивать отображение данных под себя — визуализировать их в виде чартов, гистограмм, линейных графиков. При этом для работы с «Аналитикой» не нужно привлекать BI-специалистов.

«Согласно исследованиям, более половины российских компаний автоматизируют свои HR-процессы. Это позволяет судить о росте зрелости аналитической культуры в HR-направлении, поскольку любая цифровизация сопряжена со сбором и анализом поступающих данных. И мы, опираясь на собственный опыт, ожидаем, что эта тенденция продолжится. В Nexign использование «Аналитики», например, в адаптации позволило быстрее обрабатывать обратную связь от новичков. Так появилась возможность регулярно вносить корректировки в процесс, чтобы повысить мотивацию и вовлеченность сотрудников», — отметила Диана Васильева, менеджер продукта Neon HRM.

Еще одно улучшение текущей версии HRM-системы — это интеграция с решением для автоматизации командировок Nexign Business Travel. Система предназначена для самостоятельной работы пользователей напрямую с агрегаторами тревел-услуг. С одной стороны, интеграция происходит с агрегаторами бронирования жилья и транспорта, с другой — с внутренними системами кадрового и бухгалтерского учета.

В результате упрощается процесс бронирования тревел-услуг: сотрудники самостоятельно находят нужные варианты, бронируют их и согласуют с руководителем. При этом система минимизирует возможность ошибок при заполнении форм и гарантирует, что расходы не превысят бюджеты, указанные в тревел-политиках. Так, тревел-менеджер может организовывать поездки, не привлекая менеджеров агентства, а руководитель — контролировать бюджет в режиме реального времени.

Объем рынка делового туризма за 2023 г. увеличился на 30%, по оценке Союза агентств делового туризма (САД). И в ближайшей перспективе ожидается рост этого показателя, что повышает внимание к автоматизации командировочного процесса со стороны компаний. По данным внутреннего исследования Nexign, автоматизация данного процесса в два раза снижает нагрузку на административные подразделения компании и более чем в два раза сокращает время на организацию деловой поездки.