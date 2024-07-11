Больше половины рекрутеров в ИТ и телекоммуникациях сталкиваются с неквалифицированными кадрами при приеме на работу

Консалтинговая компания Nordcore, занимающаяся подбором и предоставлением высококвалифицированного персонала, проанализировала, с какими трудностями при подборе персонала сталкиваются современные рекрутеры, как влияет на найм HR-бренд и существует ли сегодня потребность в образовании среди HR-специалистов. По итогу опроса, наиболее существенными барьерами при подборе кандидатов на вакансии является предпочтение им другой компании, недостаточный уровень кандидатов и снижение эффективности старых инструментов поиска соискателей. При этом рекрутеры признаются, что готовы уделять время учебе и развивать знания в вопросах HR-бренда и инструментов поиска, однако у них не всегда хватает времени на это — так ответили 23% опрошенных. Об этом CNews сообщили представители Nordcore.

Главной сложностью при подборе персонала опрошенные называют нехватку квалифицированных кадров на рынке — об этом говорят 54% респондентов. В ИT и телекоммуникациях о недостаточном уровне компетенций говорят 66% опрошенных. При этом 40% специалистов из технологичных отраслей говорят о том, что кандидат зачастую выбирает другую компанию.

Трудности в подборе персонала возникают также на этапе работы с внутренним заказчиком. В их числе чаще всего (22%) респонденты отмечают субъективные критерии выбора кандидатов. Перекладывание ответственности за проблемы с кадровой политикой, отсутствие навыков в проведении собеседований и задержка обратной связи по кандидату встречаются, согласно полученным ответам, одинаково часто (по 21%).

В числе наиболее популярных способов работы с HR-брендом респонденты называют эффективное выстраивание коммуникации с образовательными учреждениями и участие компаний в «Ярмарках вакансий», а также управление репутацией в интернете, выражающейся в работе с отзывами, новостями и комментариями — эти варианты отметило одинаковое количество опрошенных (по 24%). В числе важных инструментов работы с HR-брендом специалисты также выделяют важность ведения соцсетей компании (19%), наличие комплексной стратегии продвижения HR-бренда (17%), участие компании в профильных конференциях (10%).

16% опрошенных говорят, что сложности в подборе кандидата возникают еще на уровне поиска, а конкретно — старые инструменты поиска соискателей перестают работать. Повышение квалификации рекрутеров могут расширить базу знаний и дополнить инструментарий.

В подтверждение этого тезиса, 84% респондентов отмечают, что готовы пройти курс, содержащий интересные для них темы. Однако примерно половина из этого числа испытывает трудности со временем. Наиболее интересными для респондентов темами являются адаптация сотрудников и HR-аналитика, второе место занимает тема об HR-бренде работодателя, а третье место разделяют такие темы как подбор, оценка персонала и HR как партнер для бизнеса.

Подавляющая часть респондентов (69%) готовы уделять образовательному курсу 1-3 часа в неделю, еще 17% — 3-6 часов. В качестве наиболее удобных форматов обучения опрошенные выделяют вебинары в Zoom и записи онлайн-курсов (по 24%), на втором месте – гибридный формат (21%).

Самым распространенным каналом получения информации об образовательных курсах являются профильные Telegram-каналы (70%), реклама в интернете (54%). 52% опрошенных узнают информацию о возможностях обучения от коллег, 28% — из партнерских e-mail рассылок.

Больше половины опрошенных (58%) отмечают, что готовы заплатить за курс до 20 тыс. рублей. Четверть респондентов признается, что пойдут учиться только в случае, если работодатель оплатит обучение. Из числа тех, кто уже учится, 63% опрошенных говорят, что проходят обучение за счет компании.

Методология исследования и портрет респондентов

Исследование проводилось методом опроса среди более 2000 человек. 35% прошедших опрос имеют опыт работы один-три года. 29% опрошенных повышают свою профессиональную экспертизу раз в 6 месяцев, 25% — раз в три месяца, 23% — раз в месяц, а 19% — раз в год.