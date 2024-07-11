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«Корус Консалтинг» расширяет портфель портальных решений продуктом Incomand

Группа «КОРУС Консалтинг» добавила в портфель решений отечественный корпоративный портал Incomand. Новый продукт усилит экспертизу компании в HR-tech и позволит создавать для клиентов многофункциональные внутренние сайты, каталоги услуг для сотрудников и удобные рабочие пространства.

«КОРУС Консалтинг» предложит российскому бизнесу enterprise-сегмента продукт Inсomand. Платформенное решение российского вендора «ЕМДЕВ» позволит компании реализовать порталы любого уровня сложности, нагруженности и степени кастомизации. Решение представляет собой гибкий конструктор для создания порталов корпоративного уровня. Inсomand позволяет собрать в единое информационное пространство как сотрудников и внешних контрагентов, так и другие системы предприятия.

Новый продукт в линейке HR-tech решений станет продолжением мультивендорной стратегии «КОРУС Консалтинг»: компания стремится предлагать клиентам широкий выбор ИТ-решений, чтобы подбирать оптимальные с учетом бизнес-задач и особенностей ИТ-ландшафта заказчика. Inсomand послужит альтернативой Microsoft SharePoint и станет оптимальным вариантом импортозамещения для компаний, в которых утвержден технологических стек на java.

Функциональность продукта позволяет реализовать индивидуальный дизайн и использовать портал как внешнюю точку входа для всей ИТ-инфраструктуры компании. Продукт интегрируется как с отечественными, так и с зарубежными системами.

«Мы следим за активным становлением рынка отечественных технологий и добавляем в продуктовый портфель решения, которые принесут наибольшую ценность для бизнеса наших клиентов. Наша цель – помочь российским компаниям быстрее сориентироваться на рынке новых технологий и выбрать подходящего вендора для своих целей и архитектуры. Систему Inсomand мы выбрали за гибкость, возможности кастомизации, а также надежность для пользователей и партнеров. Она хорошо дополнит линейку продуктов наряду с нашим собственным HR-решением K-Team», – комментирует Елена Пискунович, директор по развитию бизнеса ГК «КОРУС Консалтинг».

«Мы ценим опыт компании ”КОРУС Консалтинг” в области внедрения портальных решений и уверены в перспективности нашего партнерства. Сегодня корпоративные заказчики заинтересованы в использовании надежных, гибких российских решений, поэтому наша совместная задача – предложить крупному бизнесу качественный российский софт, отвечающий требованиям санкционной устойчивости» – добавляет Алексей Какунин, генеральный директор «ЕМДЕВ».

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