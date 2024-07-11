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«СКБ Контур» и УрФУ разработают модель ускоренного развития специалистов

«СКБ Контур» и УрФУ заключили соглашение о сотрудничестве на пять лет.

ИТ-компания и университет будут ускоренно готовить специалистов с продвинутым уровнем цифровых компетенций: стороны создадут специальную модель обучения, будут масштабировать ее и тем самым поддержат развитие высокотехнологичных секторов экономики страны.

Кроме этого, стороны договорились развивать новый кампус УрФУ «Новокольцовский». В нем они будут проводить совместные мероприятия, конференции, создадут образовательные программы для повышения квалификации и обучения сотрудников «СКБ Контур».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур», сказал: «Контур» уделяет большое внимание подготовке будущих профессионалов. В этом нам очень помогает Уральский федеральный, который является одним из ведущих университетов России и нашим ключевым партнером. Сегодня стартует новый этап нашего сотрудничества: мы начинаем создавать модель ускоренного развития IT-специалистов. Уверен, это позволит еще более эффективно готовить новых профессионалов IT-отрасли и существенно нарастить кадровый потенциал уральского региона».

Виктор Кокшаров, ректор УрФУ, сказал: «Активное взаимодействие с работодателями — приоритет для нас как в образовании, так и научных исследованиях. При этом ключевым направлением университета остается сотрудничество с ведущими игроками рынка ИТ в регионе и стране. Для этого вузом разработана эффективная образовательная модель — вместе с экспертами «СКБ Контур» специалисты вуза создали образовательную модель в формате государственно-частного партнёрства, которая позволяет в ускоренном темпе обучить специалистов с продвинутым уровнем ИТ-компетенций».

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