В России за год в два раза вырос спрос на услуги ИТ-репетиторов — «Авито Услуги»

Согласно данным «Авито Услуг», во II квартале 2024 г. спрос россиян на услуги специалистов в разных отраслях вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Аналитики «Авито Услуг» выяснили, какие услуги были самыми востребованными у россиян в этот период, а к каким — заметно вырос интерес.

Самые популярные услуги во II квартале 2024 г.

Во II квартале 2024 г. россияне чаще всего обращались к бьюти-специалистам. Самые популярные услуги — маникюр и педикюр. На втором месте — оформление, коррекция и окрашивание бровей и ресниц. В топ-5 по всем услугам также вошли деловое консультирование, грузоперевозки между городами и по городу.

Артем Кумпель, управляющий директор «Авито Работа» и «Авито Услуги»: «Маникюр и педикюр не первый квартал занимают верхние строчки рейтинга самых популярных услуг. Согласно результатам опроса «Авито Услуг», услугами мастеров ногтевого сервиса пользуются больше половины россиян (63%), соответственно, спрос на эти процедуры в течение года стабильно высокий. Большую роль сыграло и начало сезона отпусков — пользователи стали чаще искать на платформе «Авито» специалистов по маникюру и педикюру. Популярность транспортных услуг, в частности, грузоперевозок между городами и по городу, связана в том числе с быстрым ростом сегмента e-commerce и рынка доставки товаров из интернет-магазинов. Предприниматели стали чаще привлекать перевозчиков для транспортировки товаров до складов маркетплейсов и пунктов выдачи».

Авито Услуги Самые популярные услуги у россиян во II квартале 2024 года

Россияне стали чаще обращаться за услугами по продвижению и уроками программирования

Помимо рейтинга услуг по абсолютным показателям спроса, аналитики «Авито Услуг» рассмотрели услуги, спрос на которые вырос наиболее заметно за последний год.

Во II квартале 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 2,5 раза увеличился интерес россиян к услугам по рекламе, маркетингу и продвижению (+167%). Частное предпринимательство в стране развивается, количество индивидуальных предпринимателей в России, по данным ФНС, растет рекордными темпами. Соответственно, значительно увеличился спрос на услуги фрилансеров, которые помогают малому и среднему бизнесу привлекать клиентов.

Россияне стали в два раза чаще искать репетиторов в сфере ИТ (+108%). Многие хотят и готовы осваивать перспективную профессию — спрос на ИТ-специалистов растет, как и зарплатные предложения в этой сфере. По данным «Авито Работы», в I квартале 2024 г. ИТ-аналитикам стали предлагать заработные платы на 14% больше, чем в аналогичном периоде 2023 г.

За год предложение от специалистов увеличилось на треть

Согласно данным «Авито Услуг», во II квартале 2024 г. предложение от специалистов увеличилось на треть (+36%) по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Растущий спрос на услуги по маркетингу и продвижению товаров и услуг со стороны предпринимателей подстегнул предложение от фрилансеров, специализирующихся в этой сфере, — такие услуги стали предлагать на платформе «Авито» почти в три раза чаще (+190%), чем год назад.

Значительно выросло и предложение от специалистов, обучающих навыкам, необходимым в ИТ-сфере. Количество объявлений от ИТ-репетиторов на платформе за год увеличилось в 2,5 раза чаще (+151%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики «Авито Услуг» объясняют эту тенденцию ростом популярности ИТ-профессий среди россиян.