Зарплата ИТ-специалистов в два раза выше средней по экономике

По данным Росстата, средняя зарплата в ИТ-отрасли в два раза выше средней по экономике. Так, в 2023 г. она составила 155,9 тыс. руб., что в 1,7 раз больше, чем в 2019 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В апреле 2024 г. средняя зарплата по ИТ составила 188,7 тыс. руб. и показала рост с января 2024 г. на 21%. Для сравнения: средняя зарплата по экономике в целом за четыре месяца 2024 г. выросла на 14% и в апреле 2024 г. составила 83,9 тыс. руб.

В каких регионах ИТ-зарплаты растут быстрее всего: Липецкая область, Красноярский край, Забайкальский край, Волгоградская область, Московская область.

Кадровая база ИТ-отрасли тоже продолжает увеличиваться. Каждый десятый выпускник сегодня имеет ИТ-специальность. Численность работников в отрасли стабильно прирастает и за четыре года увеличилась в 1,5 раза. К концу 2023 г. она составила 857 тыс. человек.