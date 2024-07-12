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«Бастион» проводит летнюю стажировку по восьми направлениям

Системный интегратор по информационной безопасности «Бастион» объявил о старте летней стажировки по восьми направлениям: инфраструктурный пентест, безопасность приложений, DevOps, DevSecOps, аудит инфраструктуры и процессов ИБ, анализ исходного кода приложений и др.

По итогам набора «Бастион» получил более 800 заявок на стажировку. По итогам конкурсного отбора в стажировке примут участие 57 студентов и выпускников российских и зарубежных вузов: МГТУ им. Баумана, МИРЭА, МАИ, Московского Политехнического Университета, МАДИ, МТУСИ, МЭИ, ВШЭ, МФЮА, СПбГЭУ, СПбГУТ им. Бонч-Бруевича, Самарского ГТУ, Воронежского ГУ и др. Обучение пройдет как в очном, так и удаленном формате.

Участники получат знания о работе в сфере информационной безопасности от экспертов и тимлидов команды «Бастион» в формате лекций, лабораторных работ, CTF и решения практических задач.

«В этом году мы расширили список направлений стажировки, обновили программу и добавили две новые специальности, — отметил Александр Ковалевский, генеральный директор «Бастион». — Нам важно быть причастными к подготовке квалифицированных специалистов в области информационной безопасности. Уверен, что студенты максимально усилят знания и навыки, полученные в вузе, погрузятся в решение практических задач разного уровня сложности. Каждый наставник внимательно подходит как к подготовке своей программы, так и к каждому стажеру отдельно, что еще больше повышает вовлеченность ребят в процесс обучения».

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