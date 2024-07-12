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МТС запустила всероссийскую спартакиаду для сотрудников

МТС запустила комплексную летнюю спортивную программу для сотрудников, которая включает в себя тренировки по футболу, волейболу, настольному теннису, кроссфиту, легкой атлетике и программу здорового питания. Тренировки проходят онлайн и офлайн в 39 городах России и доступны для всех 60 тыс. сотрудников МТС.

Программа спортивных тренировок рассчитана на три месяца. Занятия проходят в 120 залах и стадионах. Офлайн-занятия со спортсменами проводят сертифицированные тренеры, которые составляют план тренировок в зависимости от их уровня подготовки. Также участники программы могут заниматься спортом дома онлайн по видео-урокам – гимнастикой, силовыми тренировками, дыхательными практиками. Программа сопровождается конкурсным треком по каждой спортивной дисциплине. Команды и участники с лучшим результатом смогут защищать честь своего региона на финальных соревнованиях в Москве.

Для поддержания здорового образа жизни сотрудников к проекту привлекли нутрициолога, который составил для участников программу правильного питания. На лендинге программы он регулярно делится рецептами сбалансированных блюд, помогая участникам изменить свой рацион на более здоровый.

В проекте учтена также инклюзивная культура, которую МТС активно развивает: запущен отдельный беговой трек для людей старше 50 лет, площадки будут оборудованы для болельщиков с особыми потребностями.

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