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Чаще всего подрабатывают по специальности студенты педагогических, медицинских и ИT-направлений

Совместное исследование сервиса по поиску работы «SuperJob Старт карьеры» и проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф», приуроченного к старту второго этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» по теме: «Первые деньги: как заработать и управлять». 6 из 10 студентов подрабатывают по специальности во время учебы, каждый второй из них имеет накопления. В опросе приняли участие 1000 студентов вузов из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

57% опрошенных студентов вузов имеют опыт подработки или стажировки по специальности во время учебы. Чаще подрабатывают и стажируются по профилю будущие педагоги, врачи, фармацевты , ИT-шники, инженеры и научные работники.

Среди экономически активных россиян сбережения есть у 60%, а среди студентов вузов накопления имеют 46% опрошенных (чаще юноши, чем девушки). Однако надо понимать, что это совсем небольшие суммы: 38% опрошенных считают сбережениями суммы от 10 до 30 тыс. руб., 29% — от 30 до 50 тыс. руб.

Не только работа: каждый третий студент вуза принимает участие во внеучебной деятельности альма-матер. Чаще всего юноши и девушки состоят в студенческих объединениях разной тематики, участвуют в спортивных соревнованиях и волонтерской деятельности, принимают участие в концертах и мастер-классах, курируют первокурсников.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 289

Время проведения: 20 июня – 10 июля 2024 г.

Исследуемая совокупность: студенты вузов

Размер выборки: 1000 респондентов

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