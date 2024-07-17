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Идеальные кадры и кибербезопасность: разработчики назвали главные вызовы российской ИT-индустрии

Бэкенд-разработчики назвали главные вызовы для российской ИT-индустрии в 2024 г. Больше всего senior-разработчиков волнуют сложность подбора подходящих под конкретную задачу квалифицированных кадров, запрос на рост скорости результативности и проблемы кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители VK.

Специалисты выделили главные вызовы ИT-рынка: Совпадение квалификации соискателей и бизнес-задач компаний: на рынке наблюдается сложность в поиске проактивных инженеров.

Кибербезопасность: внимание к угрозам со стороны злоумышленников требует затрат, но является одним из самых важных для развития ИT-отрасли.

Скорость изменений: бизнес требует очень быстрого результата, что усложняет более фундаментальный подход к бэкенд-разработке.

Специалисты предложили новые подходы к решению этих вызовов. Для удовлетворения кадрового голода техническим руководителям и потенциальным соискателям предлагается более внимательно относиться к soft-skills — навыкам обучаемости, гибкости и коммуникаций. Бизнес-запрос на быстрый результат может быть сбалансирован вниманием к кибербезопасности, которая выходит на первый план.

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