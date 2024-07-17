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Новое онлайн-сообщество для пользователей BPMSoft

Компания BPMSoft (входит в ИТ-холдинг Lansoft) расширяет свою цифровую экосистему онлайн-платформой «Сообщество» для всех пользователей корпоративного портала. Новый раздел предлагает инструменты для взаимодействия экспертов и обмена опытом. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

«Сообщество» станет онлайн-пространством, где специалисты клиентов и партнеров BPMSoft могут обмениваться опытом и получать поддержку не только от вендора, но и других участников.

Платформа предоставляет возможность публиковать статьи, оставлять комментарии и оценивать контент, подписываться на авторов и настраивать ленту новостей по дате и популярности постов, прикреплять изображения и ссылки на видео с видеохостингов.

Важная функция «Сообщества» — формат публичных вопросов, где пользователи могут получать ответы от других участников и экспертов BPMSoft. Лучшие ответы повышают рейтинг авторов, а самых активных участников дискуссий ждет поощрение.

Все материалы проходят модерацию сотрудниками BPMSoft. На самые сложные вопросы отвечают в том числе эксперты вендора, обеспечивая участников «Сообщества» квалифицированной поддержкой.

Алексей Гришин, технический директор BPMSoft: «Мы продолжаем развивать вокруг нашей low-code платформы полноценную цифровую экосистему. На данный момент она включает Магазин приложений, где собраны вертикальные и кросс-отраслевые продукты, созданные на базе BPMSoft, «Школу low-code» с курсами по ключевым продуктам платформы, а также академическую программу «BPMSoft Образование» для подготовки молодых специалистов. Теперь в нее входит «Сообщество», где пользователи могут обсуждать вопросы по платформе и получать ответы от экспертов».

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