Осталась неделя, чтобы поступить в вуз на бюджет, — успейте подать заявление на «Госуслугах»

Уже полмиллиона абитуриентов подали более 1,2 млн заявлений в вузы при помощи суперсервиса «Госуслуг». Прием документов на бюджетные места будет продолжаться до 25 июля, на платные отделения — в зависимости от вузов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Почему не меняется статус заявления?

Заявления, поданные на «Госуслугах», передаются в вузы в течение часа. Вуз должен взять их в работу в течение рабочего дня. После этого появится статус «Заявление на рассмотрении».

Регламентного времени для рассмотрения отдельного заявления у вуза нет. Есть только общий срок — до 27 июля. Если все корректно, появится статус «Участвуете в конкурсе».

Когда на «Госуслугах» появятся конкурсные списки?

Вузы должны выгрузить все конкурсные списки на «Госуслуги» до 27 июля. До этого момента они передают данные по мере обработки заявлений.

С 27 июля отследить свой рейтинг и выбрать вуз для передачи оригинала аттестата можно в режиме реального времени.

До какого момента можно перенаправлять аттестат из вуза в вуз?

Поменять решение можно до окончания срока приема оригиналов документов.

На бюджет: по приоритетному зачислению — до 28 июля 12:00 по МСК; по основному зачислению — до 3 августа 12:00 по МСК. Для платных отделений — на усмотрение вуза.

Какие документы нужно прикреплять к заявлению?

Сведения о документах для заполнения заявления можно загрузить в цифровом профиле личного кабинета «Госуслуг». Тогда их не придется вводить вручную и подтверждать оригиналами в вузе.

Если вы не запросите сведения о льготах в личном кабинете, в заявлении нужно будет указать реквизиты подтверждающих документов. Вуз может попросить прикрепить к заявлению скан документа или привезти его лично.

Может ли вуз не принимать заявление с «Госуслуг»?

Нет. К сервису «Поступление в вуз онлайн» подключены 1,075 тыс. вузов и их филиалов. Это все государственные вузы и ряд частных. Они обязаны рассматривать заявления с портала.

Почему даты экзаменов на «Госуслугах» и в вузе отличаются?

Даты экзаменов вузы вносят в специальную информационную систему. Оттуда они подгружаются на портал Госуслуг. При расхождениях точную дату стоит уточнить в вузе.

Куда обратиться с вопросами?

8(800)100-20-17 — Единый контактный центр Минобрнауки.

Сервис «Поступление в вуз онлайн» разработан в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».