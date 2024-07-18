Как будущие педагоги и лингвисты используют нейросети в своих работах

Первые защиты выпускных квалификационных работ студентов МГПУ, созданных в соавторстве с нейросетями, показали, что будущие педагоги и лингвисты активно применяют ИИ для создания интерактивных обучающих материалов, оптимизации рутинных задач и персонализации образовательного процесса. Об этом CNews сообщили представители МГПУ.

Напомним, что Московский городской педагогический университет (МГПУ) первым среди российских вузов официально разрешил использование искусственного интеллекта (ИИ) при написании итоговых студенческих проектов.



Среди работ, созданных студентами института иностранных языков МГПУ в соавторстве с нейросетями, – ролевая настольная игра на французском языке для развития социолингвистической умений школьников, визуал и айдентика которой полностью созданы с помощью ИИ. Другой пример – виртуальный англоязычный музей рок-н-ролла, сочетающий в себе технологии дополненной реальности и генеративный искусственный интеллект и способствующий формированию лингвокультурологической компетенции студентов: здесь нейросеть помогла в поиске и анализе лингвокультурем, таких, как "Британское нашествие", описывающее влияние британских музыкантов за пределами Великобритании.

Будущие педагоги также использовали ИИ для составления алгоритмов и методических рекомендаций по разработке заданий для учителей, включая создание чат-бота для формирования лексических навыков учащихся. Некоторые студенты применяли нейросети для сравнительного анализа качества работы различных онлайн-сервисов перевода текстов.

«Если говорить о практическом применении нейросетей в образовательном процессе, то важно правильно сформулировать дидактическую задачу, под которую подбирается нужный инструмент, – сказала доцент института иностранных языков МГПУ, кандидат филологических наук, Светлана Михайлова. – “Умная колонка” со встроенным искусственным интеллектом может стать неплохим собеседником-тренажером, с которым можно попрактиковать устную речь на иностранном языке. Есть онлайн-переводчики, генераторы заданий для школьных уроков, сервисы, которые могут делать выжимку, выдавая суть большого текста. Сегодня даже третьекурсник-гуманитарий может создать чат-бота, который будет выполнять рутинные задачи в определенной профессиональной сфере. И задача преподавателей – не запрещать, а учить студентов этими инструментами пользоваться, и учиться вместе с ними».

«Разработанный в МГПУ регламент использования ИИ в студенческих работах позволяет будущим специалистам осознанно внедрять новые технологии в свои проекты, повышая уровень собственной компетентности и готовясь к реалиям завтрашнего дня», — сказала заместитель директора института иностранных языков МГПУ, доктор филологических наук, доцент Ирина Тивьяева.

Опыт вуза показывает, что грамотное применение ИИ в образовании открывает новые возможности для персонализации обучения, создания адаптивных траекторий и более творческой образовательной среды. Будущие учителя, умеющие эффективно работать в тандеме с нейросетями, смогут предложить своим ученикам качественно новый уровень обучения, отвечающий вызовам цифровой эпохи. Будущие специалисты в области текстовых технологий – переводчики, лингвисты, филологи, – смогут внести свой вклад в настройку больших языковых моделей, тем самым способствуя развитию машинного обучения в условиях эры ИИ.