Иркутских школьников и студентов бесплатно обучат веб-дизайну

МТС запускает в Иркутской области второй поток школы по веб-дизайну на онлайн-платформе «Поколение М». Бесплатная программа рассчитана на ребят с любым уровнем знаний и включает уроки по созданию веб-сайтов. Курс завершится конкурсным заданием, по результатам которого лучших «студентов» пригласят на стажировку в МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Каждый участник образовательной программы может выбрать необходимый ему уровень сложности курса: новичок или дизайнер с опытом. На базовой программе школьники знакомятся с профессией веб-дизайнера, узнают для чего нужен бриф, ресерч и сторителлинг, учатся работать с программами Tilda и Figma. Для ребят с опытом программирования предусмотрено более глубокое погружение - адаптивный дизайн, интерактивные элементы, а также возможность работать с функциями программы Readymag.

В онлайн-курс вошли 11 уроков. В финале курса студентам будет предложено конкурсное задание – самостоятельно создать сайт для одного из продуктов экосистемы МТС. Оценивать его функциональность и исполнение технических задач будет ИТ-команда МТС. Школьники, которые наиболее успешно выполнят задачу, получат приглашение на стажировку в компанию.

Финалисты первого курса по веб-дизайну, в качестве выпускного задания, чаще всего создавали дизайн-концепции «МТС Музыки» и МТС Travel. К примеру, один из участников курса внес в музыкальное приложение функцию выбора любимых исполнителей для пользователей, которые регистрируются через сайт.

«Онлайн-формат образовательного проекта «Поколение М» позволяет талантливым подросткам Иркутской области получать знания и навыки в востребованных сферах технических, ИТ и креативных индустрий, не выходя из дома. Нам важно, чтобы ребята как можно раньше погружались в творчество и технологии, изучали новые направления и находили то, что им интересно. Иркутские ребята успешно показывают себя в конкурсах проекта «Поколение М». Уверен, новая образовательная программа также откликнется юным дизайнерам и программистам», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.