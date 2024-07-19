Школьники из Красноярского края смогут бесплатно обучиться веб-дизайну и пройти стажировку в МТС

ПАО «МТС» запускает второй поток школы по веб-дизайну на онлайн-платформе «Поколение М». Бесплатная программа рассчитана на школьников с начальным и продвинутым уровнями знаний и включает уроки по созданию веб-сайтов, пользовательских интерфейсов, работу с инструментами для дизайна и прототипирования. Курс завершается конкурсным заданием от ИТ-команды МТС, по результатам которого лучших «студентов» пригласят на стажировку в МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Каждый участник образовательной программы может выбрать необходимый ему уровень сложности курса: новичок или дизайнер с опытом. На базовой программе школьники погружаются в азы профессии веб-дизайнера, узнают, для чего нужен бриф, ресерч и сторителлинг, знакомятся с программами Tilda и Figma. Для ребят с опытом программирования предусмотрено более глубокое погружение в техники адаптивного дизайна и интерактивных элементов, а также в работу с продвинутыми функциями программы Readymag.

«Талантливые ребята из Красноярского края из года в год участвуют в образовательных программах и конкурсах проекта «Поколение М». Мы видим в числе участников и конкурсантов не только красноярцев, но и юных жителей Сосновоборска, Шарыпово, Железногорска, Минусинска, Ачинска и небольших районных поселений. В прошлом году в число самых заметных учеников нашей бесплатной онлайн-школы по анимации вошли пятеро школьников со всего региона. Веб-дизайн — также безусловно популярное направление среди молодежи, и ребята из любого краевого уголка могут попробовать свои силы в нем», — отметил Сергей Егошин, директор МТС в Красноярском крае.

В онлайн-курс вошли 11 уроков. Самые объемные по информационному наполнению стали практические лекции, где разбирается принцип работы в тех или иных программах. В финале курса студентам будет предложено конкурсное задание — самостоятельно создать сайт для одного из продуктов экосистемы МТС. Оценивать его функциональность и исполнение технических задач будет ИТ-команда МТС. Школьники, которые наиболее успешно выполнят задачу, получат приглашение на стажировку в МТС.

Финалисты первого курса по веб-дизайну, в качестве выпускного задания, чаще всего создавали дизайн-концепции «МТС Музыки» и МТС Travel. К примеру, один из участников курса внес в музыкальное приложение функцию выбора любимых исполнителей для пользователей, которые регистрируются через сайт. Также ребята предлагали новые решения для оптимизации сайтов, добавляли расширенные возможности в цветовых настройках, интерактивные элементы.