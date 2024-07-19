CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Электроника
|

В магистратуру с «Микроном»: целевое обучение в пяти профильных вузах

Микрон, крупнейший российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», приглашает выпускников бакалавриата принять участие в конкурсе на целевое обучение в магистратуре в одном из пяти ведущих профильных российских вузов: Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана (НИУ МГТУ им. Н.Э. Баумана), Российском государственном университете нефти и газа им. И.М.Губкина (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина), Ивановском государственном химико-технологическом университете, Национальном исследовательском университете «Московский институт электронной техники» (НИУ «МИЭТ»), Московском физико-техническом институте (НИУ МФТИ) по направлениям: «Прикладная информатика», «Электроника и наноэлектроника», «Технологические машины и оборудование», «Химическая технология», «Управление качеством», «Информатика и вычислительная техника». Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Обучение осуществляется на бюджетной основе и гарантирует трудоустройство на «Микроне». Для студентов предусмотрена дополнительная ежемесячная стипендия от работодателя, равная стипендии в вузе, повышенная стипендия за отличную учебу, единоразовая выплата после окончания вуза за диплом с отличием, оказание консультативной и методической помощи. К учебному процессу привлечены наставники и эксперты предприятия для формирования индивидуальной профессиональной траектории молодых специалистов.

«Всего в этом году выделено 19 целевых мест по программам магистратуры», — сказала Евгения Хомутская, директор по персоналу АО «Микрон».

С кандидатами на целевое обучение будет проводиться собеседование, заявки принимаются до 26 июля 2024 г.

Поддержка и развитие молодых специалистов осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. N 555 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», а также с задачами нацпроекта «Наука и университеты».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Из-за древних Android-смартфонов в бизнесе происходят глобальные утечки данных. Виноваты сами компании

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

«Ростелеком» взял под полный контроль разработчика ПО для госсектора с бешеным ростом выручки и огромной прибылью

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

В России резко вырос спрос на китайские флагманские смартфоны

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как шум от гаджетов разрушает психику

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte с экраном нового поколения

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024