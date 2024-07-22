CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Двое из трех подрабатывающих не скрывают вторую работу от основного работодателя

Каждый четвертый россиянин имеет дополнительную работу, при этом отношение работодателей к совместительству сотрудников становится более нейтральным. В опросах сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющего постоянную работу, и 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

Помимо основной работы, каждый четвертый россиянин (24%) дополнительно работает по совместительству: 17% открыто сообщают об этом своему работодателю, а 7% предпочитают держать такую информацию в секрете. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Согласно опросу, чаще других открыто подрабатывают респонденты в возрасте 35—44 лет (22%), сотрудники с доходом до 50 тыс. руб. (24%). Тайно же совмещают обязанности чаще мужчины (8% против 5% среди женщин) и россияне с доходом свыше 100 тыс. руб. (8% против 2% среди тех, чей доход до 50 тыс. руб).

Опасения не беспочвенны: каждый четвертый работодатель (26%) не одобряет, когда сотрудники совмещают работу в разных местах. Впрочем, такое отношение встречается все реже: в прошлом году отрицательно высказывалась каждая третья компания (31%). Сегодня 57% руководителей относятся к совместительству нейтрально, а еще 10% совершенно не против него.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 390

Время проведения: 8-18 июля 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Astra Linux потратила 660 миллионов на три ИТ-компании

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Директора GNOME Foundation вышвырнули вон тайным голосованием. Причины увольнения – строжайшая тайна, сообщество в бешенстве и требует подробностей

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Создан микродрон, который может летать вечно

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Умные гаджеты для присмотра за детьми: выбор ZOOM

Как шум от гаджетов разрушает психику

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Показать еще

Наука

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024