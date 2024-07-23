В ОЭЗ «Технополис Москва» работают лаборатории мирового уровня

Каждый второй резидент ОЭЗ «Технополис Москва» ведет научно-исследовательскую и технико-внедренческую деятельность. Только за 2023 г. эти компании зарегистрировали около 70 различных инноваций. Новые изобретения и технологии создаются в самых передовых лабораториях, которыми оснащены высокотехнологичные производства. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграмм-канале рассказал, что развивать научно-технический потенциал Москвы также помогают промышленные технопарки.

«На базе резидента «Зеленоградского нанотехнологического центра», который выпускает изделия микроэлектроники и микросистемной техники, открыт один из самых больших центров интегральной фотоники. На сегодня он укомплектован тридцатью единицами измерительного оборудования последнего поколения, специально спроектированного под производственные задачи предприятия. В проект было инвестировано свыше 300 млн рублей собственных средств компании. Фотонные технологии – это электроника будущего, которая обеспечит принципиально иное качество жизни людей. Эта молодая перспективная отрасль хай-тека в мире только развивается, поэтому так важно занять в ней лидерские позиции», – сказал Анатолий Гарбузов.

В Центре компании «ЗНТЦ» работают ведущие российские специалисты в области фотоники, которых до недавнего времени в России практически не готовили. Здесь работают выпускники МГУ, ВШЭ, МИЭТ, МФТИ, МАДИ, МИФИ. Ключевым проектом, который сейчас разрабатывается на базе Центра, является серийный выпуск первого в России мультиплексора – современного телекоммуникационного устройства, обеспечивающего высокую производительность оптоволоконной связи. Российский мультиплексор, создан резидентом на собственной компонентной базе, в том числе фотонных интегральных схемах. Благодаря ему, передача данных в оптоволоконном интернете происходит в 100 раз быстрее. Производственные мощности предприятия позволят осуществлять выпуск до пяти тыс. фотонных устройств ежегодно.

В мае этого года производственная лаборатория другого резидента – компании «ГЦМО ЭМС», где проводятся испытания электронных устройств и аппаратуры на электромагнитную совместимость, получила аккредитацию на испытания авионики и авиационной техники. Теперь в ОЭЗ Москвы может тестироваться бортовая аппаратура гражданских самолетов. Испытания по параметрам электромагнитной совместимости важный этап в создании любой техники. Требования к ЭМС строго обязательны и жестко регламентируются государственными стандартами. Электронные устройства, которые им не соответствуют, не допускаются к использованию, так как могут вызывать помехи и аварии.

RFID-лаборатория компании «Микрон» – еще одного резидента ОЭЗ Москвы, занимается разработкой и тестированием радиочастотных меток, на которые записывается уникальная информация о носителе. За 15 лет работы в лаборатории создано более 200 различных RFID-решений для маркировки различных изделий, в том числе радиоэлектронной продукции и объектов городской среды. При разработке и производстве меток используется сертифицированное программное обеспечение, одно из лучших в своем классе оборудование, 3D печать.

«Уникальные научно-исследовательские центры создаются и новыми резидентами ОЭЗ столицы. Так, компания «Моторика», получившая статус резидента в конце 2023 г., в июне 2024 г. подписала соглашение с Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФМБА России о создании Центра кибернетической медицины и нейропротезирования. Резидент занимается разработкой и производством бионических протезов, и развитие нейротехнологий являются стратегическим приоритетом компании. Основными задачами Центра кибернетической медицины станут разработка и внедрение отечественных нейростимуляторов, технологий нейропротезирования с применением интерфейсов мозг-компьютер, а также восстановление чувствительности после ампутации конечностей с помощью бионического протеза», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.