ГК «Геоскан» и «Академия Softline» представляют совместную программу повышения квалификации в сфере обработки данных беспилотной аэрофотосъемки

ГК «Геоскан» и образовательная экосистема «Академия Softline» объявляют о запуске совместной программы повышения квалификации в сфере беспилотной аэрофотосъемки, основанной на использовании фотограмметрического ПО Agisoft Metashape Professional. Она разработана непосредственно экспертами-практиками, специалистами по геодезии и дистанционному зондированию Земли ГК «Геоскан» — производителя, эксплуатанта беспилотных авиационных систем (БАС) и официального дистрибьютора программного обеспечения Agisoft Metashape Professional на территории России. Данный подход выделяет программу среди других обучающих курсов по фотограмметрии. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

«Специалист по получению и обработке данных с беспилотных воздушных судов» – одна из трех профессий в сфере БАС, утвержденных Приказом Минпросвещения России от 18.06.2024 № 415, по которым осуществляется профессиональное обучение в целях реализации пилотного проекта по созданию системы непрерывной профессиональной подготовки отраслевых специалистов. В целом по Нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» в России до 2030 г. необходимо подготовить до 1 млн специалистов сферы БАС.

Agisoft Metashape Professional является одним из самых популярных инструментов для фотограмметрии и создания цифровых моделей местности и объектов в том числе за счет применения технологии машинного зрения. Программное обеспечение поставляется в более чем 140 стран мира. Обучение на программе открывает возможность стать востребованным специалистом в аэрофотогеодезии и фотограмметрии в таких областях, как: строительство, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, наука, военное дело, картография, геодезия, городское планирование, землеустройство, маркшейдерия и других.

Курс «Обработка материалов аэрофотосъемки, полученных с беспилотных воздушных судов» стартует 19 августа 2024 г. в формате онлайн. Программа открывает возможность сотням специалистов по всей стране получать комплексные навыки обработки материалов с помощью передового фотограмметрического ПО — Agisoft Metashape Professional. Эти знания позволят инженерам-картографам, инженерам-геодезистам, ГИС-инженерам, операторам беспилотных авиационных систем и представителям смежных профессий освоить новые знания и углубить имеющиеся. Программа позволяет получить следующие востребованные компетенции: построение ортофотопланов и цифровых моделей местности, создание цифровых 3D-моделей фигур, «цифровых двойников» городов и др.

«Если беспилотники запускают, — значит, это кому-то нужно. Каждый полет имеет свою цель и зачастую это получение данных аэрофотосъемки. Но фотоснимки — это первичный материал, для получения конечного результата эти данные необходимо обработать. Совместная с «Академией Softline» программа позволит готовить специалистов по обработке и анализу данных, полученных с БВС. Курс не имеет аналогов по своей содержательности и обладает большим потенциалом развития, добавления новых блоков – например, анализа данных воздушного лазерного сканирования, мультиспектральной и тепловизионной съемки», — сказал генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий.

«Партнерство с ГК «Геоскан» позволяет не только расширить спектр образовательных программ, но и подготовить специалистов, способных работать с самыми современными технологиями в области беспилотной авиации, обеспечивая, таким образом, актуальность и конкурентоспособность на рынке труда», — отметил руководитель образовательной экосистемы «Академии Softline» Игорь Морозов.

Подробнее узнать о программе можно на сайте «Академии АйТи» (входит в экосистему «Академии Softline»).