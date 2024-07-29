CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры Искусственный интеллект axenix
|

Искусственный интеллект мотивирует российских студентов проходить онлайн-курсы до конца

Karpov.courses совместно с онлайн-школой английского языка Skyeng провели исследование среди студентов и выяснили, что их мотивирует проходить онлайн-обучения до конца и какие основные причины досрочного завершения курсов. Об этом CNews сообщили представители karpov.courses.

По данным karpov.courses, студенты выбирают дополнительное образование в сфере Data Science, чтобы получить новые знания и навыки (65,57%), структурировать имеющиеся знания (45,65%), расширить навыки для более эффективного решения текущих задач (45,65%), а также начать новую карьеру (40,5%).

В Skyeng отмечают, что при выборе обучения по английскому языку россияне не преследуют карьерные цели — большинство (70%) хочет изучать язык для путешествий и общения. Обучение под конкретные рабочие задачи выбирают около 20%. Реже всего студенты идут на обучающие программы для саморазвития (6%) или переезда (4%).

По данным karpov.courses, в среднем около 7,56% студентов не завершают курсы. Чаще обучение прерывают студенты долгосрочных курсов, а также тех, которые обучают начальным навыкам.

Также karpov.courses выяснили, что почти половина (48,6%) забрасывает прохождение курсов из-за снижения интереса к программе. Среди прочих причин – нехватка времени (26%), получение оффера до конца обучения (23%), слишком сложный для усвоения материал (16%).

Согласно аналитике обеих компаний, в процессе обучения студентам важны персонализированный подход, применение искусственного интеллекта, а также мотивирующий преподаватель. Среди прочего студенты называют потребность в постоянной поддержке и развернутой обратной связи.

В karpov.courses искусственный интеллект используется для взаимодействия студента с командой поддержки, проверки работ и персональной обратной связи, а также для помощи преподавателям в разработке заданий.

В Skyeng отмечают, что основные составляющие мотивации студентов — отслеживание прогресса, персонализация обучения, удовлетворенность преподавателями и технические инновации в виде искусственного интеллекта. Когда студент ощущает свой прогресс, у него хороший преподаватель, который нашел подход именно к нему

«Чтобы повысить мотивацию проходить обучения до конца, сегодня платформам стоит обратить внимание на формирование образовательной траектории, исходя из запроса и интересов студента. Студенту должен предлагаться релевантный контент, позволяющий изучать язык в интересном для него сеттинге. При этом важно показывать, как он продвигается к своей цели, какие этапы уже прошел и что осталось», — сказала Анастасия Шишова, руководитель бизнес-вертикали английского языка онлайн-школы Skyeng

«Важно не только создавать качественный контент, но и фокусировать студентов на его ценности для будущей карьерной траектории, работать с мотивацией, выбирать практико-ориентированный подход к созданию продукта. А чтобы студент в быстром ритме жизни мог встроит обучение в свой график, стоит выстраивать системы гибкого сопровождения и обратной связи», – сказала Ксения Барковская, руководитель студенческого сервиса karpov.courses

Исследование было проведено на базе внутренней аналитики karpov.courses – 3,5 тыс.+ студентов и всем массиве учеников онлайн-школы Skyeng.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Производители российской электроники умоляют поскорее «изгнать» иностранных конкурентов из госзакупок. Законопроект завис после первого чтения

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Московский суд взыскал 1,5 млрд рублей с российского рекламного агентства в пользу «дочки» Google

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

В России вводятся жесткие ограничения в соцсетях: запрет на звонки от неизвестных и регистрация блогеров

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Orion X POx-950: компактный игровой ПК «под ключ»

Показать еще

Наука

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024