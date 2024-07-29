«Р7-Офис» возглавил Евгений Шелковников

Новым генеральным директором российской компании-разработчика офисного ПО «Р7-Офис» стал Евгений Шелковников. Об этом CNews сообщил представитель компании. В новой должности Евгений будет отвечать за стратегическое развитие и масштабирование бизнеса.

«Мы будем следовать выбранному курсу и предоставлять клиентам «Р7» наилучшие редакторы для работы с документами. Моя задача — поддержать бурное развитие компании, которое продолжается последние годы благодаря команде Р7 и усилиям широкой сети наших партнеров. В роли генерального директора я сосредоточусь на совершенствовании бизнес-процессов, работе с цифровыми платформами и новыми сегментами рынка для дальнейшего роста и успеха нашей компании», — сказал генеральный директор «Р7-Офис» Евгений Шелковников.

На посту генерального директора Евгений сменил Наталию Агафонову, которая остается членом совета директоров компании.

По итогам 2023 г. выручка разработчика офисного ПО АО «Р7» составила 2,84 млрд руб., увеличившись на 88,2% по отношению к 2022 г.

Евгений Шелковников – профессиональный управленец, работает на руководящих позициях в сфере ИТ, связи и телекоммуникаций более 15 лет.

В 2001 г. окончил Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит».

До прихода в «Р7» с 2021 г. возглавлял компанию Docrobot — одного из крупнейших операторов электронного документооборота и B2B SaaS решений для ритейла в России и странах СНГ. С 2016 г. был финансовым директором этой компании, а ранее — финансовым директором оператора беспроводной связи для В2В — компании «Энфорта».