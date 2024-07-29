Вице-президент МТС по стратегии и инновациям, CEO Future Crew Евгений Черешнев: «мы ищем стратегических партнеров для входа в капитал, учреждения совместных предприятий под конкретные узкие задачи, создания консорциума»

Центр инноваций МТС Future Crew намерен привлечь партнеров для учреждения совместных предприятий. Это необходимо, чтобы ускорить разработку новых технологий. Минимальный размер инвестиций в рамках таких партнерств составит один млрд руб. максимальный — 15 млрд руб. Об этом заявил вице-президент по стратегии и инновациям МТС, гендиректор Future Crew Евгений Черешнев.

«В рамках стратегии на 2024–2030 гг. в МТС принято решение инвестировать существенные средства в инновационный R&D, речь идет о десятках миллиардов рублей. Поэтому мы не испытываем нехватку средств. Но несмотря на то, что Future Crew может двигаться абсолютно автономно, мы приняли решение открыться внешним инвестициям, в том числе партнерским», — сказал Евгений Черешнев.

Он добавил, что таким образом компания намерена добиться ускоренного вывода на рынок и масштабирования разрабатываемых продуктов. Черешнев заявил, что потенциальной формой партнерства может стать учреждение совместных предприятий для разработки проектов. Черешнев уточнил, что стратегические партнеры получат от Future Crew экспертизу и инфраструктуру для проведения прорывных R&D, а также процессы по созданию нового, а не копированию того, что уже давно существует на рынке.

«В России компании понимают, что им не выжить без инноваций, но создавать их умеют единицы. Попытки вывести на рынок что-то новое почти всегда выливаются в банальное копирование. Мы как Future Crew хотим выступить драйвером объединения компаний. Предоставить акционерам каждой из них доступ к нашим технологиям, продуктам и, что важнее, — процессам создания нового», — сказал Евгений Черешнев.

Евгений Черешнев также напомнил, что в 2023 г. компания вывела на рынок платформу управления уязвимостями с непрерывным пентестом и экспертными ИБ-сервисами CICADA8. По итогам 2023 г. выручка Future Crew по этому продукту составила около 200 млн руб., по итогам 2024 г. компания рассчитывает кратно увеличить выручку по этому продукту.