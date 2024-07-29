CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком
|

Вице-президент МТС по стратегии и инновациям, CEO Future Crew Евгений Черешнев: «мы ищем стратегических партнеров для входа в капитал, учреждения совместных предприятий под конкретные узкие задачи, создания консорциума»

Центр инноваций МТС Future Crew намерен привлечь партнеров для учреждения совместных предприятий. Это необходимо, чтобы ускорить разработку новых технологий. Минимальный размер инвестиций в рамках таких партнерств составит один млрд руб. максимальный — 15 млрд руб. Об этом заявил вице-президент по стратегии и инновациям МТС, гендиректор Future Crew Евгений Черешнев.

«В рамках стратегии на 2024–2030 гг. в МТС принято решение инвестировать существенные средства в инновационный R&D, речь идет о десятках миллиардов рублей. Поэтому мы не испытываем нехватку средств. Но несмотря на то, что Future Crew может двигаться абсолютно автономно, мы приняли решение открыться внешним инвестициям, в том числе партнерским», — сказал Евгений Черешнев.

Он добавил, что таким образом компания намерена добиться ускоренного вывода на рынок и масштабирования разрабатываемых продуктов. Черешнев заявил, что потенциальной формой партнерства может стать учреждение совместных предприятий для разработки проектов. Черешнев уточнил, что стратегические партнеры получат от Future Crew экспертизу и инфраструктуру для проведения прорывных R&D, а также процессы по созданию нового, а не копированию того, что уже давно существует на рынке.

«В России компании понимают, что им не выжить без инноваций, но создавать их умеют единицы. Попытки вывести на рынок что-то новое почти всегда выливаются в банальное копирование. Мы как Future Crew хотим выступить драйвером объединения компаний. Предоставить акционерам каждой из них доступ к нашим технологиям, продуктам и, что важнее, — процессам создания нового», — сказал Евгений Черешнев.

Евгений Черешнев также напомнил, что в 2023 г. компания вывела на рынок платформу управления уязвимостями с непрерывным пентестом и экспертными ИБ-сервисами CICADA8. По итогам 2023 г. выручка Future Crew по этому продукту составила около 200 млн руб., по итогам 2024 г. компания рассчитывает кратно увеличить выручку по этому продукту.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Производители российской электроники умоляют поскорее «изгнать» иностранных конкурентов из госзакупок. Законопроект завис после первого чтения

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Московский суд взыскал 1,5 млрд рублей с российского рекламного агентства в пользу «дочки» Google

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

В России вводятся жесткие ограничения в соцсетях: запрет на звонки от неизвестных и регистрация блогеров

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Orion X POx-950: компактный игровой ПК «под ключ»

Показать еще

Наука

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024