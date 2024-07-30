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Исследование IBS: на одну вакансию Python-разработчика приходится 10 резюме

По данным исследования рекрутингового центра IBS, наибольшая конкуренция среди соискателей наблюдается среди Python-разработчиков: на одну вакансию приходится 10 резюме. В менее конкурентной среде находятся Java-разработчики (четыре резюме на одну вакансию). Самыми дефицитными являются специалисты по языку Go: менее двух резюме на одну вакансию. Об этом CNews сообщили представители IBS.

При этом большинство компаний находятся в поисках специалистов уровня Senior. На такие вакансии приходится 63% по Java-разработчикам, 57% — по Python и 67% — по Go. На рынке наблюдается острая нехватка Go-разработчиков данного уровня: на каждое резюме приходится 2,7 вакансии. А вот спрос и предложение по Java практически равны: 1,4 резюме на вакансию. Вакансий для Senior-разработчиков по Python в 3,8 раза меньше, чем резюме.

В наименее выгодной позиции на рынке находятся Junior-разработчики всех направлений. Наименее востребованы начинающие Python-программисты: на каждую открытую вакансию приходится 73 резюме. На втором месте по этому показателю язык Go: 56 резюме на вакансию. На третьем — Java (27 резюме на вакансию).

Чаще других специалистов компании ищут Java-разработчиков (59,6%), на втором месте Python (35%), на третьем — Go (5,4%). Однако по количеству резюме лидируют Python-разработчики (61%), на Java приходится 38,8%, Go существенно уступает (0,2%).

«Наибольшая конкуренция среди специалистов по Python объясняется тем, что много программистов выбирают этот язык: у него понятный синтаксис, богатая экосистема, а также он широко используется для анализа данных, написания веб-приложений, игр и нейросетей, которые сейчас многие пытаются интегрировать. А вот Go достаточно молодой язык, который только набирает свою популярность благодаря своей скорости, простоте использования и поддержке параллельных вычислений. Однако он все еще остается нишевым языком. При этом спрос на специалистов по Go значительно растет в последние годы и превышает предложение. В основном конкуренция идет между работодателями», — сказала директор по развитию бизнеса рекрутингового центра IBS Елизавета Сергеева.

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