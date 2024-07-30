Минцифры Красноярского края и «Атлант» подписали стратегическое соглашение

Министерство цифрового развития Красноярского края и красноярский производитель операционной системы «Атлант» – компания «Атлант» подписали стратегическое соглашение о взаимодействии сторон по достижению национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» в части использования российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы, в том числе в сфере образования.

В связи с этим в рамках действующей программы поддержки образовательных учреждений, запущенной по всей России с 1 января 2024 г., производитель «Атлант» передал в министерство 60 тыс. лицензий операционной системы «Атлант» и 2 тыс. лицензий системы централизованного управления LayerPie.

«Наш комплекс системных решений помогает пройти процесс импортозамещения без высоких требований к персоналу за счет применяемых инновационных технологий по управлению ИТ-инфраструктурой. В настоящее время, как и все участники рынка, образовательные учреждения также испытывают дефицит ИТ-кадров и их высокую стоимость на сегодняшнем рынке труда. С нашим программным обеспечением у школ появятся возможность вовремя перейти на безопасные отечественные решения, а также беспрепятственно поддерживать ИТ-инфраструктуру в рабочем состоянии без специфических знаний сложных программных процессов Linux-систем. Кроме того, наличие наработанного опыта внедрения наших ИТ-решений в образовательных учреждениях и детальной аналитики состава устройств и программного обеспечения позволило нам предварительно подготовить наборы программ и системных драйверов к оборудованию, являющегося специфическим для учебных заведений. Это заметно ускоряет процесс импортозамещения, «бесшовно» вводя в эксплуатацию рабочие места с привычным пользователю интерфейсом уже на российских решениях», – сказал директор по стратегическому развитию «Атланта» Артем Стыценко.

ОС «Атлант» поможет образовательным учреждениям Красноярского края: избежать отказа в работе зарубежного ПО из-за санкций, оперативно и беспрепятственно перейдя на отечественные программные продукты; вовремя получать квалифицированную техническую поддержку в своем регионе; обеспечить бесперебойный учебный процесс школьникам, студентам; познакомить учащихся с российскими ИТ-решениями, созданными в Красноярском крае.