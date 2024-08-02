Ланфранко Чирилло назначен старшим вице-президентом Сбербанка

К команде Сбербанка в должности старшего вице-президента присоединился Ланфранко Чирилло. Он возглавит новый блок «Строительство», который создан, чтобы консолидированно управлять всеми строительными проектами Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Куратором нового блока будет заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Ланфранко Чирилло — выпускник венецианского университета Ка-Фоскари. У него большой опыт проектирования и строительства разнообразных архитектурных объектов как в России, где он работает более 30 лет, так и в других странах.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Блок ″Строительство″ возглавит Ланфранко Чирилло — всемирно известный архитектор, в портфолио которого множество шедевров. У Ланфранко огромный опыт строительства, отличное чувство стиля. Уверен, что его приход в «Сбер» усилит наше строительное направление и позволит нам построить еще больше качественных, современных и прекрасных объектов, значимых для всей России».

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Я рад приветствовать Ланфранко в нашей команде. Уверен, что вместе мы сможем создать много уникальных объектов в масштабе всей страны».