Компания «Кастис» присоединилась к ассоциации «Руссофт»

Компания «Кастис» (Custis) стала членом ассоциации «Руссофт», объединения компаний-разработчиков программного обеспечения России, включающего более 350 ИТ-компаний со штатом свыше 100 тыс. сотрудников.

Сотрудничество с «Руссофт» позволит «Кастис» активнее участвовать в развитии индустрии разработки программного обеспечения в России, а также в различных проектных и программных инициативах, направленных на создание партнёрств среди игроков российского рынка в рамках решения задач по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета.

Сергей Тихомиров, первый заместитель генерального директора «Кастис», сказал: «Членство в «Руссофт» открывает для нас широкие возможности по обмену опытом, развитию партнёрских отношений и реализации вместе с единомышленниками новых прорывных проектов. Мы готовы делиться с коллегами экспертизой и знаниями, которые компания накопила за 28 лет работы на российском рынке, и рассказывать о своём опыте построения долгосрочных партнёрских отношений с ведущими российскими компаниями, которые остаются нашими клиентами на протяжении многих лет. На сегодняшний день мы обладаем широкими компетенциями в области цифровой трансформации крупных промышленных предприятий, компаний финансового сектора и ритейла, а также в сфере высшего образования».

Валентин Макаров, президент «Руссофт», отметил: «Руссофт» представляет все сегменты индустрии разработки ПО в России, поэтому мы рады каждой новой компании в нашем составе! «Кастис» — российская консалтинговая и технологическая компания, создающая решения для корпораций и отраслей, поэтому мы считаем, что компания прекрасно дополнит своей экспертизой состав участников Ассоциации, объединяя ИТ-отрасль и российский бизнес. Рад приветствовать «Кастис» в «Руссофт» и уверен, что нам удастся добиться вместе ещё больших высот для ИТ-отрасли!».