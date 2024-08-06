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Джоб-офер используют 4 из 10 работодателей

Практика рассылки джоб-офера укоренилась в рекрутинге: 4 из 10 российских компаний используют подобный документ. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1000 представителей работодателей и 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

42% российских компаний используют в своей практике job offer, то есть письменный документ, содержащий ключевые условия предлагаемой работы: в 23% организаций такие предложения получают все кандидаты, еще в 19% — некоторые категории персонала. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В 2023 г. подобные предложения 17% работодателей отправляли всем соискателям, а 24% — только некоторым. Чаще всего job offer высылают топ- и мидл-менеджерам, ИT-специалистам, офисным и инженерно-техническим работникам. Работодатели, которые работают с джоб-офером, знают, как пользоваться подобным инструментом и избежать рисков.

Согласно опросу, каждый третий россиянин (32%) получал джоб-офер от потенциального работодателя. Интересно, что мужчины чаще, чем женщины, получают оферы: 35% против 29% соответственно. Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кто получал предложение о работе в виде официального документа. При этом количество людей, получавших офер, увеличивается с ростом уровня доходов: среди россиян с зарплатой до 50 тыс. руб. в месяц таких 26%, а среди тех, чей доход составляет от 100 тыс. руб., — уже 39%.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 191

Время проведения: 20 июля – 5 августа 2024 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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