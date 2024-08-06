«Московская техническая школа» открыла курс по реверс-инжинирингу

«Московская техническая школа» («МТШ») совместно с Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСИС» открыла новую дистанционную программу обучения реверс-инжинирингу в рамках направления «Аддитивные технологии». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Реверсивный инжиниринг — это процесс снятия параметров детали или устройства для последующего их повторения или усовершенствования. Метод применяется, когда существует образец изделия, но нет его проектной документации.

«Курс “Реверс-инжиниринг в условиях импортозамещения. Обзор современных инструментов диагностики и анализ лучших практик” предоставляет инженерам уникальные возможности для изучения процессов обратной развертки. Программа позволит промышленникам комплексно освоить механизмы диагностирования характеристик объекта исследования и проведения работ по обратному проектированию. Таким образом, сотрудники смогут нарастить компетенции для адаптации и улучшения существующих технологий, а также продления срока действующего оборудования в условиях ограниченного доступа к иностранному рынку», — отметил Анатолий Гарбузов.

Курс рассчитан на 16 академических часов и будет полезен специалистам инженерно-технологических центров и конструкторских бюро, сотрудникам технологических и коммерческих служб, реализующих задачи импортозамещения.

«В современных условиях отечественным промышленным предприятиям необходимо решать широкий спектр задач как в рамках программ импортозамещения, так и для обеспечения бесперебойной работы различного оборудования. Активное развитие инновационных инструментов диагностики геометрии объектов, механических характеристик, свойств материалов и их макро- и микроструктуры дает мощный импульс широкому внедрению методов обратного проектирования», — сказал директор передовой инженерной школы «Материаловедение, аддитивные и сквозные технологии» Национального исследовательского технологического университета «МИСИС» Иван Иванов.

Ранее Сергей Собянин отметил, что для внедрения на производстве современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленности решить вопрос дефицита сотрудников, правительство Москвы в 2021 г. совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создало проект «Московская техническая школа».

Сегодня «МТШ» представляет собой образовательную инфраструктуру. Для сотрудников предприятий открыто 10 общих направлений, а также четыре специальных. Им доступно свыше 200 курсов. Помимо учебных программ, участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия. Обучение в «МТШ» прошли уже более 2,7 тыс. инженеров.