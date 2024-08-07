Генеральный директор «Сравни» Сергей Леонидов стал председателем Совета директоров компании

Сергей Леонидов назначен председателем Совета директоров «Сравни». Новым генеральным директором стал Александр Крайник, который с 2020 г. занимает должность директора по развитию страхового бизнеса компании.

Сергей Леонидов возглавил «Сравни» в 2015 г. С этого момента в компании произошли глобальные изменения. Команда во главе с Сергеем запустила более 20 продуктов. Ежемесячная аудитория сайта выросла с 3 до 18 млн пользователей. В 2023 г. компания показала рекордные финансовые результаты работы: за год выручка выросла на 131% с 3,9 млрд до 9 млрд руб.

Сергей Леонидов: «Девять лет назад я возглавил небольшую компанию. За эти годы мне и команде удалось сделать из маленького стартапа большую финтех-компанию с миллиардной выручкой. За этим стоит кропотливая работа, но главное — желание построить компанию, которая будет приносить пользу миллионам россиян. И у нас это получилось благодаря отличным продуктам и одной из самых сильных команд на российском рынке. Я принял решение передать операционное управление Александру Крайнику, чтобы сконцентрироваться на стратегическом развитии компании. «Сравни» — это сильный и динамичный игрок финтеха с большим опытом и мотивацией стать лидером рынка».

Команда «Сравни» во главе с новым генеральным директором Александром Крайником продолжит работу по повышению эффективности бизнеса, наращиванию клиентской базы и развитию ключевых направлений: банковских, страховых и образовательных услуг.

Александр Крайник: «Сегодня «Сравни» является быстрорастущим финтех-игроком и обладает всем необходимым, чтобы стать лидером среди финансовых маркетплейсов. Вместе с командой мы будем совершенствовать предложение для наших клиентов, чтобы оставаться надежным и удобным помощником в выборе самых выгодных финансовых инструментов и институтов. В планах — активное развитие бизнеса «Сравни», а также обеспечение преемственности тех идей и ценностей, которые команда вместе с основным акционером «Восток инвестиции» сформировали за последние годы».

Александр Крайник присоединился к команде «Сравни» в 2020 г. в качестве директора по развитию страхового бизнеса. Команда под его управлением способствовала цифровизации и масштабированию электронного канала продаж ОСАГО и других видов страховых продуктов от разных компаний. Сегодня каждый 10-й электронный полис в России куплен на «Сравни». Помимо этого, Александр отвечает за направления клиентской аналитики, накоплений и банковских вкладов, а также руководит блоком по предоставлению финансовых услуг для малого и среднего бизнеса.

До прихода в «Сравни» Александр работал в страховых компаниях — «АльфаСтрахование», где занимался развитием электронной коммерции. А также в компании «Ингосстрах», где отвечал за развитие и поддержку каналов продаж и направление электронного бизнеса.