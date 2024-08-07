Prof-IT Group и Pix Robotics заключили соглашение в сфере внедрения и импортозамещения BI

Prof-IT Group, российский цифровой промышленный интегратор, и разработчик ПО в области цифровой трансформации Pix Robotics объявили о партнерстве, связанном с внедрением решений по автоматизации бизнес-процессов и роботизации.

Сотрудничество даст возможность интегратору предлагать заказчикам экосистему продуктов Pix Robotics: платформу для роботизации Pix RPA, систему бизнес-аналитики Pix BI и инструмент для организации процессного управления «Pix Процессы». Это отечественные продукты для крупного и среднего бизнеса, ускоряющие цифровую трансформацию и улучшающие процессы принятия управленческих решений.

Pix BI – система умного бизнес-анализа для принятия эффективных управленческих решений на основе реальных данных. Продукт дополняет линейку решений интегратора в сфере бизнес-аналитики для замены Qlik, MS PowerBI и других импортных BI-систем.

Pix BI обладает высокой производительностью и масштабируемостью, а также проста в освоении, что позволяет использовать ее как для небольших компаний, так и для крупных корпораций. Есть гибкая система лицензирования.

Заказчики Prof-IT Group получат инструменты для формирования отчетности на основе различных источников данных, улучшения качества анализа данных и сокращения ручного труда при сборке и обработке информации.

«На рынке наблюдается рост интереса к сервисам визуализации и работы с данными, которые можно изучить за 2 часа и решать крупномасштабные задачи бизнес-аналитики. Мы готовы расширять возможности BI для российских предприятий вместе с экспертами Prof-IT Group, которые накопили большой опытом решения сложных интеграционных задач для заказчиков из промышленности», — отметил Дмитрий Высоцкий, менеджер по работе с партнерами Pix Robotics.

«Промышленные предприятия нуждаются в импортонезависимых BI-решениях. Платформа Pix BI – это эффективный инструмент, позволяющий решать задачи быстрее, автоматизировать процессы глубже и делать бизнес сильнее. Мы рады, что в рамках партнерства сможем предоставить клиентам нашей компании доступ к качественным инструментам аналитики и визуализации», — сказал Олег Киселев, директор направления «Цифровой промышленный интегратор» Prof-IT Group.

В ближайшее время компании планируют реализовать несколько пилотных проектов для заказчиков из промышленности в рамках замещения BI-решений зарубежных вендоров.