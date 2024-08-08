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ГК «Цифра» возглавил Михаил Аронсон

Генеральным директором ГК «Цифра» назначен Михаил Аронсон. Об этом CNews сообщил представитель группы.

До этого он занимал должность коммерческого директора «Цифры». Он сменил на этом посту Сергея Емельченкова, чьи полномочия были прекращены 8 августа по причинам, не связанным с деятельностью «Цифры». Новый глава «Цифры» вступает в должность 9 августа.

Михаил Аронсон работает в «Цифре» с момента ее создания. За это время он создал единую эффективную систему продаж, обеспечивающую стабильный рост бизнеса.

В 2019 г. при непосредственном участии Михаила Аронсона на рынок было выведено новое бизнес-направление «Цифры» – российская цифровая платформа для управления производством Zyfra Industrial IoT Platform. Платформа ZIIoT и другие продукты «Цифры» заложили основу для импортозамещения систем управления производством в горнодобывающей, нефтегазовой, химической, металлообрабатывающей, машиностроительной отраслях, а также ТЭК.

В новой должности Михаил Аронсон продолжит развитие бизнеса группы и реализацию обновленной стратегии компании.

Аронсон получил высшее образование в Уральском государственном техническом университете по специальности «Тепловые электрические станции» и «Менеджмент организации». Имеет многолетний управленческий опыт работы в крупнейших высокотехнологичных ИТ-компаниях.

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