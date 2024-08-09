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Исследование VK Education: для 27% молодежи гибкие навыки важнее технических на старте карьеры

VK Education провела опрос и выяснила, что 90% молодых людей в России считают, что мягкие навыки необходимо активно развивать на старте их карьеры. 42% опрошенных считают, что soft skills (гибкие навыки) и hard skills (технические компетенции) одинаково важны, 31% — важнее технические, а 27% — гибкие. При этом 44% молодых людей утверждают, что гибкие и профессиональные компетенции одинаково сложно развивать.

В топ-5 гибких навыков, которые молодежь считает наиболее важными для старта карьеры, входят: коммуникабельность (85%), навыки работы в команде (71%), способность к обучению (66%), стрессоустойчивость (65%), адаптивность и гибкость (60%).

Согласно данным VK Education, soft skills помогают молодым людям выстраивать продуктивное взаимодействие с коллегами (81%), делают их более привлекательными кандидатами при отборе на стажировки и вакансии (63%) и способствуют личностному росту и развитию (59%), достижению целей и задач в работе (53%), ускоряют профессиональное развитие (52%), облегчают вход в профессию (47%).

Наиболее предпочтительными форматами для развития гибких навыков респонденты назвали внутреннее обучение на работе (46%), стажировки (45%) и самостоятельное обучение (42%). Больше трети молодых людей (37%) хотели бы проходить обучение на специализированных курсах, в университете или колледже (36%).

Участники опроса также отметили, что успешному профессиональному старту способствует владение техническими навыками (83%), опыт прохождения стажировок (57%), наличие профильного высшего образования (44%), участие в курсах и программах дополнительного обучения (42%) и план карьерного старта и развития (40%).

«Молодые люди объективно оценивают значимость soft skills и считают их важным дополнением к фундаментальным техническим компетенциям, которые они получают во время учебы в вузе. В IT-сфере независимо от специальности и грейда важно развивать и то, и другое. В рамках направления бесплатных образовательных проектов VK Education мы даем студентам возможность не только развивать технические компетенции и получать реальный прикладной опыт на наших курсах и программах стажировок, но и помогаем прокачивать мягкие скиллы. Сегодня это необходимая база для успешного профессионального старта в команде VK и IT-индустрии в целом», — сказала Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

Онлайн-опрос VK Education был проведён в июле-августе 2024 г., в нём приняли участие 1,3 тыс. респондентов старше 18 лет.

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