ИT-специалисты в два раза реже думают о смене работы

Аналитики «Контура» опросили более 1500 специалистов, чтобы выяснить, как они принимают решение о смене работы. В выборку вошли ИT-специалисты, в том числе программисты, тестировщики, аналитики, дизайнеры, менеджеры разработки, маркетологи, продакт-менеджеры, специалисты в области корпоративных и массовых продаж, сотрудники технической поддержки. География исследования включала 20 городов, в том числе Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Готовность сменить работу

51% опрошенных готов сменить работу в ближайшие полгода.

Во всех сегментах, кроме ИT, доля готовых сменить работу выше доли неготовых. При этом ИT-специалисты в два раза реже думают о смене работы, чем остальные опрошенные. Наибольшую готовность сменить работодателя в ближайшие полгода выразили специалисты техподдержки.

Больше готовых к смене работы в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, меньше — в Москве.

Основные причины и драйверы для смены работы

Выгорание и усталость, отсутствие карьерного роста и удаленного формата стали главными драйверами смены работы.

На выгорание больше всего жалуются специалисты технической поддержки, а на отсутствие профессионального роста – ИT и продакт-менеджеры. Для специалистов в массовых продажах отсутствие удаленного или гибридного формата стало главным фактором смены работы. Тогда как ИT-специалисты и продакт-менеджеры не сталкиваются с такими сложностями, потому что рынок предлагает им много вариантов с таким форматом работы.

Что соискатели ценят в работодателе

«Контур» также изучил портрет идеального работодателя. Выяснилось, что наиболее важное качество для места работы – стабильность. ИT-специалисты и маркетологи на первое место поставили зарплату, а продакт-менеджеры и продавцы массового сегмента ценят комфортные условия труда: современные рабочие места, удобный офис, возможность удаленной работы.

Если сравнить эти результаты с причинами смены работы, можно сделать вывод: продакт-менеджеры хотят работать в удаленном/гибридном формате, и рынок дает им такую возможность, поэтому для них удаленка не является драйвером для смены работодателя. Обратная ситуация у менеджеров по продажам — для них это тоже важный фактор, но на рынке таких предложений гораздо меньше, поэтому отсутствие возможности работать удаленно — частая причина для изменения места работы.