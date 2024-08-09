Председателем правления «Контур.Банка» назначен Денис Бабушкин ​

В банковском бизнесе новый руководитель более 20 лет. До перехода в «Контур.Банк» был управляющим директором дивизиона «Екатеринбург» в Уральском банке реконструкции и развития. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

На пост председателя правления «Контур.Банка» назначен Денис Бабушкин. Он присоединился к финтех-направлению «Контура» в мае 2024 г. в качестве советника президента «Контур.Банка».

Сергей Зарипов, руководитель финтех-направления «Контура»: «Перед новым руководителем стоит амбициозная задача — усилить экосистему за счет интеграции финансовых сервисов с другими продуктами «Контура».

В новой должности Денису Бабушкину предстоит трансформировать региональный банк в современный цифровой банк для бизнеса и сделать его конкурентоспособным среди крупных игроков на финансовом рынке.

Денис Бабушкин, председатель правления «Контур.Банка»: «Сейчас важно, чтобы команды банка и «Контура» эффективно работали над запуском новых продуктов и услуг. Отдельного внимания требует развитие и поддержание на должном уровне инфраструктуры банка. И, конечно, в приоритете — монетизировать сервисы, которые «Контур.Банк» уже запустил.