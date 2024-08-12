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«К2Тех» присоединилась к ассоциации «ФинТех»

ИТ-компания «К2Тех» стала новым ассоциированным членом ассоциации «ФинТех» (АФТ). В этом статусе «К2Тех» планирует совместно с АФТ и ведущими компаниями финансового сектора проводить совместные исследования, тестировать цифровые решения, разрабатывать подходы к их внедрению, исходя из отраслевой специфики и вызовов российского рынка.

Ежегодно рынок предъявляет новые требования к отечественным ИТ-решениям: масштабируемость, легкость интеграции в существующий ландшафт, сокращение издержек. Партнерство «К2Тех» с АФТ позволит предвосхищать растущие запросы финансовой отрасли и предлагать компаниям технологии и оптимальные подходы к их внедрению.

«Вступление в АФТ ИТ-компании «К2Тех», несомненно, будет способствовать укреплению кросс-отраслевого сотрудничества и объединению экспертиз участников ассоциации в сфере развития отечественных технологий. Опыт «К2Тех» в реализации ИТ-проектов для финансовой сферы и ее наработки в области развития отечественных продуктов помогут участникам рынка оптимизировать свой ИТ-ландшафт и продвинуться в решении задачи по достижению технологического лидерства», – сказал генеральный директор ассоциации «ФинТех» Максим Григорьев.

«Объединение усилий ИТ-партнера и ведущих финансовых компаний ускорит переход к импортонезависимости в финансовом секторе. Этому способствуют составление продуманной дорожной карты внедрений, совместный и более скоординированный выбор ключевых решений, определение списка необходимых доработок отечественных продуктов. Кроме того, партнерство позволит вместе с другими членами ассоциации разрабатывать подходы к внедрению российского ПО, а также повышать уровень кибербезопасности используемых платформ», – сказал заместитель генерального директора «К2Тех» Игорь Зельдец.

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