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«Нетология» перевела в электронный формат кадровое делопроизводство с помощью HRlink

Образовательная платформа «Нетология» перевела HR-процессы в электронный вид с помощью сервиса HRlink. Автоматизация кадрового делопроизводства позволила упорядочить работу с архивом, сэкономить время HR-команды и сотрудников, а также повысить лояльность команды к работодателю. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Образовательная платформа «Нетология» является одним из участников рынка онлайн-обучения, где работает на протяжении 13 лет. Сегодня штат компании состоит из 600 человек, из которых около 70% трудятся дистанционно. Сотрудники находятся в разных городах России – от Владивостока до Москвы. При этом примерно 15% штата живут за рубежом.

Впервые о переходе на кадровый ЭДО в компании задумали в период пандемии COVID-19. Спрос на онлайн-курсы резко возрос, что в разы увеличило нагрузку на HR-отдел, а также затраты на него. Сотрудникам приходилось направлять бумаги почтой, что приводило к затягиванию процесса оформления документов. Кроме того, участились случаи потери бумаг в процессе пересылки.

Руководитель кадрового делопроизводства вышла с инициативой о внедрении сервиса кадрового ЭДО в компании, после чего специалисты ИТ-департамента проанализировали рынок решений в поисках подходящего предложения. Выбор остановили на платформе HRlink – сервис привлек возможностью простой интеграции, отзывчивой техподдержкой и понятным интерфейсом.

Внедрение платформы для безбумажного КДП заняло три месяца. Перед запуском проекта по корпоративным каналам сделали рассылку, где изложили все сложности, с которыми «Нетология» сталкивалась в HR-процессах, а также объяснили, как их смогут решить с помощью HRlink. В материалах сфокусировались на преимуществах внедрения кадрового ЭДО как для компании в целом, так и для сотрудников в частности.

В результате отказа от бумаги в кадровом делопроизводстве среднее время подписания документов сократилось с 2,5 часа до 3 минут. Кроме того, сотрудники избавились от необходимости ходить на почту за получением и отправкой HR-документов. На сегодняшний день весь штат «Нетологии» подключился к платформе HRlink.

«После внедрения кадрового ЭДО мы провели исследование по оценке HR-функции, который показал рост eNPS HR-процессов на 17 пунктов. Будем честны – никто не любит тратить время на заполнение бумаг. В «Нетологии» с воодушевлением встретили возможность оформлять все соглашения одним нажатием кнопки», – сказала HRD «Нетологии» Екатерина Смолякова.

«Автоматизация HR-процессов – это основа для выстраивания HR-бренда компании. Эффективная работа кадрового отдела влияет на первое впечатление от работодателя и увеличивает шансы найма специалистов в высококонкурентной среде. HRlink делает работу всей компании проще, забирая на себя рутинные задачи и становясь незаменимым помощником кадрового специалиста», – отметил партнер и директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин.

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