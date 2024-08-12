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Образовательную платформу для дизайнеров разрабатывают в Пермском Политехе

Наиболее важными инструментами продвижения любого рода бизнеса в настоящее время являются цифровизация и визуализация. Цель такого контента — захватить внимание аудитории. Ведь это первое, что видит человек, когда заходит на сайт или страницы компании в социальных сетях. Часто от первого впечатления зависит все: останется ли потенциальный клиент, захочет ли изучить и купить товар или выберет конкурентов. В ПНИПУ разрабатывают платформу, с помощью которой все желающие смогут освоить основы дизайна, в кратчайшие сроки получить необходимые теоретические знания, а также закрепить их практическими заданиями, приближенными к реальным. Продукт повысит качество образования в сфере веб- и графического дизайна, способствует получению компетентных специалистов на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ.

Команда проекта выиграла миллион рублей на реализацию стартапа в федеральном проекте «Платформа университетского технологического предпринимательства». Разработка проводится в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

В настоящее время все большую популярность набирают инновационные методы обучения, которые реализуются с помощью образовательных онлайн-платформ. По сравнению с традиционными подходами они показывают себя более гибкими, демократичными в ценовой политике и комфортными для конечного пользователя.

Студентка под руководством ученых Пермского Политеха разрабатывает образовательную онлайн-платформу с использованием генеративных нейросетей. Миссия проекта – повышение качества образования в сфере веб- и графического дизайна.

«Одно из конкурентных преимуществ заключается в том, что ученики получают необходимую теоретической базу, обучаются различным техникам реализации концепций, а также развивают собственную насмотренность без навязывания единственно верных решений. У каждого есть возможность самостоятельно генерировать и воплощать идеи в заданных рамках. Наш проект отличается широтой предлагаемого функционала и более глубоким подходом к обучению. Помимо этого, на платформе планируются бесплатные курсы и тесты для всех уровней профессионального мастерства. И в дополнение – отдельный блок, где можно задать настройки и с помощью нейронных сетей получить уникальное техническое задание для своих проектов в портфолио», – сказала студентка направления «Мультимедийные технологии и дизайн» ПНИПУ Софья Пирогова.

«Начинающие специалисты сталкиваются с нехваткой кейсов в определенной области дизайна для пополнения своего портфолио. Функционирование создаваемой платформы будет базироваться на применении генеративных нейронных сетей, которые планируется использовать для создания уникальных заданий на графический дизайн, приближенных к реальным задачам. Например, компания, занимающаяся производством конкретной линейки продуктов, заказала разработку сайта про свою организацию. И задача дизайнера будет сформировать себе в портфолио уникальный проект. Особенность нейронных сетей в нашей образовательной платформе в том, что ни у одного пользователя не будет повторяющихся заданий», – сказал кандидат экономических наук, руководитель рабочей группы ПНИПУ по направлению «Искусственный интеллект и машинное обучение» Александр Алексеев.

Разработка платформы начнется в сентябре с началом нового учебного года. Бета тестирование запланировано на лето 2025 г., а полноценный релиз на сентябрь 2025 г.

Современный рынок труда в сфере информационных технологий динамичен и характеризуется высокой степенью конкуренции. В таких условиях важно овладевать новыми компетенциями в короткие сроки, осваивать инструменты решения задач, уметь подтвердить свои навыки и наличие практического опыта. Разработанная политехниками онлайн-платформа будет полезна для получения навыков в сфере дизайна. Проект может быть полезен при оценке собственных компетенций для анализа уровня знаний с целью повышения своей конкурентоспособности на рынке труда.

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