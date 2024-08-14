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Kama Flow инвестирует 25 млн рублей в суперапп для студентов

Инвестиционная компания Kama Flow в качестве лидирующего инвестора профинансирует проект «Кампус» – суперапп для студентов 100 вузов и колледжей, который объединяет в себе образовательные технологии и технологии управления человеческими ресурсами. Объем инвестиций Kama Flow составит 25 млн руб., общий объем раунда – порядка 60 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Kama Flow.

Проект «Кампус» направлен на создание единой цифровой экосистемы для студентов. Приложение включает в себя расписание занятий, аналитические данные о преподавателях, мероприятия университетов, онлайн-курсы по подготовке к сессиям и развитию профессиональных навыков, а также разделы для поиска стажировок и кейс-чемпионатов. Уже разработано и запущено расписание занятий для студентов из 57 вузов, а также 19 программ для младших курсов.

«Для нас это первая инвестиция в проект на стыке EdTech и HRTech. Мы видим большой потенциал рынка, так как спрос на цифровые образовательные продукты растет. В проекте «Кампус» собрана большая целевая аудитория — уже сейчас среднемесячно это почти 200 тысяч активных пользователей. Это люди, которые заинтересованы в использовании образовательных продуктов и готовы платить за них. Ежегодно потенциальная аудитория приложения пополняется на 1,2 млн первокурсников. Одновременно мы наблюдаем дефицит высококвалифицированных кадров на рынке, в том числе на стартовых позициях и сложности с наймом. Фокус «Кампуса» на студенческой аудитории позволит предложить работодателям новые HR-сервисы, способствующие ее решению», — сказал инвестиционный директор Kama Flow Сергей Гайворонский.

«Кампус» имеет две ключевые линии монетизации: продажу курсов по подготовке к экзаменам и помощь в поиске стажировок. В EdTech направление входит продажа курсов по таким предметам, как высшая математика, линейная алгебра, теория вероятностей, макро- и микроэкономика, физика, химия, программирование на Python и C++. HRTech направление включает в себя помощь в поиске стажировок и найм сотрудников для компаний-партнеров. Это помогает компаниям быстро закрывать потребности в стажёрах и студентах начальных грейдов. Работодателю не нужно взаимодействовать со 100 университетами и колледжами, достаточно разместить информацию в «Кампусе». Среди партнеров – «Яндекс», «Инфоурок», «СКБ Контур» и другие.

«Кампус» вырос из идеи масштабировать студенческие объединения по подготовке к экзаменам. Позже команда стартапа решила сделать суперапп, где, кроме курсов, были бы другие полезные учащимся опции. По словам фаундеров, чистый EdTech — узкая ниша, поэтому они постарались сделать продукт с максимально широким функционалом.

«У команды проекта есть цель, чтобы пользователи приходили в приложение и оставались там на долгое время. Раунд направлен на масштабирование HR направления, подключения 100 колледжей и вузов к системе расписания «Кампус» и кратное увеличение MAU приложения»”, – сказала кофаундер проекта Юлия Егорова.

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