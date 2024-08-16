Валентин Соболев возглавил ИT-департамент «СберНПФ»

ИT-директором «СберНПФ» назначен Валентин Соболев. На новой позиции он будет отвечать за реализацию ИT-стратегии фонда, сопровождение и доработку ИT-инфраструктуры и информационных систем, в том числе для программы долгосрочных сбережений, а также повышение уровня зрелости информационной безопасности.

Валентин Соболев свыше 20 лет строит карьеру в ИT. С 2006 по 2020 гг. трудился в компании «Ингосстрах», где вырос до заместителя ИT-директора и лидировал трансформацию ИT-блока. В 2020-2023 гг., будучи ИT-директором и операционным директором в страховом брокере Сбербанка, Валентин в части ИT перестроил процессы сопровождения и производства с переходом на DevOps, реализовал систему цифровой управленческой отчетности по продажам. До прихода в «СберНПФ» работал в ООО «Компания БКС».

Валентин окончил Государственный универсистет управления по программе «Математические методы в экономике».