VK Education познакомит школьников с цифровыми специальностями в лаборатории dreamlab

Стартовал набор в dreamlab — бесплатную профориентационную лабораторию VK Education для школьников. Учащиеся 8-11 классов смогут познакомиться с востребованными digital-профессиями и поработать над кейсами от экспертов VK. Обучение начнется 23 сентября 2024 г. и пройдет онлайн и очно в пяти городах. Об этом CNews сообщили представители VK.

В этом сезоне участники dreamlab — профориентационной лаборатории VK Education — смогут попробовать свои силы в одном из трех направлений: «Управление и развитие», «Продвижение цифрового продукта», «Исследования и дизайн цифровых продуктов». Под кураторством экспертов VK ребята будут решать реальные задачи и реализовывать собственные проекты: от тестирования сервисов до создания контента и развития сообществ «ВКонтакте».

На треке «Управление и развитие» участники познакомятся с основами профессий проджект- и продакт-менеджера. В рамках трека «Продвижение цифрового продукта» ребята освоят навыки, необходимые для развития в качестве маркетолога и контент-менеджера. Участники трека «Исследования и дизайн цифровых продуктов» попробуют себя в роли тестировщика, UX-исследователя или UX/UI-дизайнера.

Участников ждет образовательная программа с лекциями и мастер-классами по управлению и развитию цифровых проектов, пользовательскому опыту, продвижению и дизайну цифровых продуктов, коммуникациям и гибким навыкам. Обучение начнется 23 сентября 2024г. и продлится год. Оно пройдет в гибридном формате — занятия будут проходить онлайн и очно в пяти городах: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Томск.

Выпускники лаборатории получат сертификаты и баллы в сервисе «Другое Дело», которые можно обменять на полезные призы: мерч, подписки, экскурсии и другие возможности. По итогам программы участники соберут портфолио проектов, которое поможет им в будущем начать карьеру в digital-сфере. Чтобы стать участником лаборатории dreamlab, нужно подать заявку до 20 сентября 2024 г.

«В рамках проектов VK Education мы помогаем школьникам знакомиться с различными направлениями в ИT. Лаборатория dreamlab — это настоящий симулятор работы в крупной технологической компании. В активе участников прошлых лет такие проекты, как запуск digital-маршрута «Музей наизнанку» с Казанским Кремлем, подкаст-шоу «Школьникам и не только» и создание коллекции мерча для парка УРАМ. В этом сезоне мы добавили онлайн-формат, чтобы у ребят из любой точки страны была возможность попробовать себя в перспективных цифровых профессиях и получить полезный опыт», — сказала Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.