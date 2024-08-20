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Arenadata выбрана в качестве целевой платформы развития единого хранилища данных для Московской биржи

Продукты Arenadata будут использованы для развития единого хранилища данных Московской биржи. В основу его архитектуры ляжет СУБД Arenadata DB (ADB).

Arenadata DB — аналитическая распределённая СУБД, построенная на базе проекта с открытым исходным кодом Greenplum. Она применяется в критически важных системах, работающих с большими объёмами данных, и подходит для создания корпоративных аналитических хранилищ для любых видов отчётности и аналитики: операционной, управленческой, регуляторной и др. — и управления маркетинговыми кампаниями.

С начала сотрудничества Московская биржа и Arenadata успешно провели ряд пилотных проектов, призванных подтвердить применимость выбранной технологии для построения хранилища данных. Особое внимание уделялось соответствию требованиям безопасности, надёжности и производительности системы.

«Использование продуктов Arenadata поможет команде Московской биржи получать ценность от работы с данными, обеспечив непрерывность бизнес-процессов и существенно сократив сроки подготовки аналитической отчётности», — отмечает Юлия Ильина, руководитель направления Arenadata по работе с компаниями финансового сектора.

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Группа «Московская Биржа» управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

Группа Arenadata — российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных. Группа представлена во всех ключевых нишах рынка и занимает лидирующие позиции в большинстве продуктовых категорий. Технологическая платформа Группы Arenadata даёт клиентам возможность извлечь максимум пользы от накопленной информации: от оптимизации затрат до применения ИИ для удержания и завоевания новых клиентов. Продукты и услуги группы используют крупнейшие компании России в ключевых отраслях экономики: финансах, ритейле, телекоммуникациях, промышленности, а также в государственном секторе. В числе клиентов — ВТБ, «Росбанк», X5 Group, «Магнит», «Юнилевер Русь», ММК, «Газпром нефть» и многие другие.

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