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«Диасофт» разработал программный продукт для управления карьерным ростом сотрудников

Компания «Диасофт» разработала продукт «Дизайнер карьеры», предназначенный для управления карьерным ростом и профессиональным развитием сотрудников. Продукт позволяет организовать эффективный и прозрачный процесс адаптации для новых сотрудников, сформировать индивидуальные планы развития, предоставить возможности и инструменты для поэтапного карьерного роста. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

«Дизайнер карьеры» входит в состав платформы развития Digital Q.TMS (Talent Management System) – одной из составляющих направления автоматизации «Управление человеческим капиталом» (Human Capital Management, HCM).

Индивидуальные планы развития и карьерные треки

С первого дня в компании, уже в период адаптации, сотрудники работают по индивидуальным планам развития (ИПР). «Дизайнер карьеры» автоматически формирует ИПР, включающий в себя задачи по обучению на период испытательного срока, а также перечень компетенций, которыми следует овладеть для подведения итогов испытательного срока. По его завершении сотрудник может найти в «Дизайнере карьеры» предложения по дальнейшему развитию в соответствии с согласованным карьерным треком и составить новый ИПР. Сотрудник, заинтересованный в освоении новых компетенций, может оформить заявку на обучение в LMS-системе (Learning Management System) компании.

Профиль роли (должности)

Сервис содержит описание требований к профилю ролей (должностей), включает справочник компетенций и требований к уровню их освоения. Здесь же есть ссылки на образовательные ресурсы в сети, электронные книги и документы, а также учебные материалы и программы обучения в LMS-системе компании.

На основании этой информации сотрудник совместно с руководителем может сформировать ИПР, направленный на рост профессиональных компетенций, переход на следующий грейд или ротацию на другую роль. Подведение итогов по выполнению ИПР и принятие решений по дальнейшему развитию сотрудника происходит в рамках регулярной оценки.

Павел Грошев, руководитель платформы Digital Q.TMS компании «Диасофт»: «Квалифицированные кадры сейчас очень ценны, в особенности на ИT-рынке. Как и большинство компаний, мы заинтересованы в удержании и профессиональном развитии специалистов, раскрытии их потенциала для постоянного роста эффективности команд. Для решения этих задач, уменьшения текучести кадров, быстрой адаптации новых сотрудников, а также предоставления возможностей понятного и прогнозируемого карьерного роста, мы создали инструмент управления карьерой. Продукт «Дизайнер карьеры» уже внедрен и успешно используется в «Диасофт». Мы убедились в его эффективности и готовы представить продукт рынку».

Платформа Digital Q.TMS, в которую входит «Дизайнер карьеры», разработана на импортонезависимом технологическом стеке, внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (запись в реестре № 18702 от 22.08.2023).

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